Sanremo Giovani: vince Clara. Ecco i 3 che vanno al Festival tra i Big

Nella serata del 19 dicembre su Raiuno, Amadeus a Sanremo Giovani ha ufficializzato i tre nomi che arriveranno sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2024. Dopo una lunga selezione dodici artisti si sono sfidati per conquistare i pochi posti in finale.

Ecco i nomi dei cantanti che vedremo esibirsi tra i Big: Clara, BNKR44. i Santi Francesi. Clara canterà a Sanremo il brano "Diamanti grezzi", i Santi Francesi canteranno "L'amore in bocca" e i Bnkr44 saliranno sul palco con "Governo punk". La vincitrice assoluta della serata, proclamata poi successivamente, è Clara con il brano "Boulevard".