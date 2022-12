Sanremo Giovani: vince Gianmaria. Ecco i 6 che vanno al Festival tra i Big

Il 16 dicembre la serata accoglie tra i Big sei nomi per Sanremo 2023. Ecco chi sono Alessandro Alicandri







Nella serata del 16 dicembre su Raiuno, Amadeus e Sanremo Giovani hanno ufficializzato i sei nomi che quest'anno arriveranno sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2023, tra un titolo e l'altro delle canzoni dei big. Dopo una lunga selezione dodici artisti si sono sfidati per conquistare i pochi posti in finale. Ecco i nomi dei cantanti che vedremo esibirsi tra i Big: Shari, Gianmaria, Colla Zio, Sethu, Will, Mida e Olly. Il vincitore assoluto di Sanremo Giovani 2023, Gianmaria con "La città che odi".

Ecco gli inediti che sentiremo a Sanremo 2023

Gianmaria canterà "Mostro"

Colla Zio canterà "Non mi va"

Shari canterà "Egoista"

Olly canterà "Polvere"

Sethu canterà "Cause perse"

Will canterà "Stupido"