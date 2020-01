Sanremo: Salmo non va Festival

18 Gennaio 2020 | 19:24 di Lorenzo Di Palma

«Tra i due santi, Sanremo e San Siro, preferisco San Siro». Con questa battuta Salmo ha ufficializzato la sua rinuncia a partecipare come ospite al Festival, come aveva annunciato Amadeus. Lo ha fatto con un video in una stories su Instagram in cui in pratica dice “non me la sento”. Queste le parole di Salmo: «Allora prima di farmi venire un aneurisma... io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del Festival ma non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo san Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno», ricordando la data del suo prossimo concerto allo stadio milanese, vero tempio del rock.

In realtà già durante la giornata di ieri Amadeus aveva fatto intuire qualcosa: «Non so se Salmo ci sarà», aveva dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival anticipando una decisione che sembra scaturita da quella che sembra “una scelta artistica” più che il frutto delle immancabili polemiche pre-Sanremo.