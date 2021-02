“Santa Marinella” di Fulminacci, il testo della canzone di Sanremo 2021

23 Febbraio 2021 | 00:01 di Redazione Sorrisi

Tra ironia e romanticismo, "Santa Marinella", il debutto Sanremese di Fulminacci porta in primo piano la città di Roma, definita «Una città di mare» (la Santa Marinella del titolo è una località sulla costa) ma anche «Un presepe in mezzo alle montagne». E si raccontano incontri imprevisti nel reparto superalcolici del supermercato. Si parte da un semplice accordo di chitarra acustica, ma poi l’orchestra prende il sopravvento.

Il testo e le parole della canzone "Santa Marinella" di Fulminacci

SANTA MARINELLA

di F. Uttinacci

Ed. Nelida Music /Maciste Dischi Edizioni - Milano - Parabiago (MI)



Oggi sai è uno di quei giorni che

Se mi vuoi lasciami stare

E non c’è nessuno nei dintorni che

Dentro me ci sappia guardare

Roma, che è una città di mare,

Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare

Tanto non c’è più niente di cui innamorarsi per sempre

Per cui valga la pena restare

Quindi stanotte abbracciami alle spalle

Fammi addrizzare i peli sulla pelle

Prendiamoci una scusa sotto casa

E poi portiamocela su

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non cercarmi mai però incontriamoci

Prima o poi senza volerlo

Al reparto dei superalcolici

Che ci fai? Scaldo l’inverno

La mia città è un presepe in mezzo alle montagne

Bianche ed ostinate come vecchie cagne

Davvero io non posso più tornare solamente a salutare

A sincerarmi che nessuno piange

Ti prego di raccogliermi la testa

Come se fosse l’ultima che resta

Io me ne sono accorto a Santa Marinella

Io e te siamo un pianeta e una stella

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

Na na na

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

© Riproduzione Riservata

