Sethu a Sanremo 2023

Pronti alla 73° edizione del Festival di Sanremo? La kermesse canora più attesa dell'anno è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio i 28 artisti e artiste che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Tra i grandi nomi della canzone italiana, troviamo anche le freschissime proposte selezionate direttamente da Sanremo Giovani. Tra queste troviamo Sethu, che ha preso parte alla finale per la selezione sanremese col brano "Sottoterra". Sfiderà i Big della musica italiana con l'inedito "Cause perse", che presenterà in esclusiva sul palco dell'Ariston.

Chi è Sethu

Per gli amici è Marco De Lauri, classe 1997, ma per tutti noi è un giovane interprete e rapper di Savona. Lo avevamo già conosciuto in occasione della nostra selezione di artisti emergenti del 2021. Sethu non è alle prime armi col mondo discografico, si avvicina alla musica in giovane età, insieme al fratello gemello Jiz e muove i primi passi come artista con sonorità punk/rap. Nel 2018 arriva l'ep d'esordio "Spero ti renda triste...", in cui già è chiaro lo stile personale del rapper, che potremo definire "metal-trap".

Nel 2019 attira le attenzioni degli addetti ai lavori con i singoli “Butterfly Knife”, e “Hotspot”, ma è nel 2020 con i brani “Blacklist”, “Calmo” e “Pioverà per sempre” che Sethu conquista sempre più notorietà e apprezzamenti, grazie anche a una virata più pop, collaborazioni con alcuni colleghi com Don Said, ISIDE, Wako, Anzij e Claudym, e l'apertura dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e Willie Peyote a Milano.

Nel 2022 torna col singolo "Giro di notte" e poco dopo passa la selezione di Sanremo Giovani per il Festival di Sanremo 2023, dove gareggerà con l'inedito "Cause perse".