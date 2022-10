Si lavora (e si brinda) al prossimo Festival

Il direttore artistico Amadeus ha iniziato le riunioni con Gianni Morandi. Mentre Chiara Ferragni va a visitare l’Ariston... Stefania Zizzari







La macchina del 73° Festival di Sanremo (in onda dal 7 all’11 febbraio 2023) si è messa in moto da un po’. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha già messo a segno due veri colpacci: ha coinvolto nella conduzione delle serate l’influencer Chiara Ferragni (che sarà presente nella prima e nell’ultima puntata) e Gianni Morandi, una “colonna” dello spettacolo italiano, che accompagnerà sul palco Amadeus in tutte e cinque le serate.

E così, tra riunioni e brindisi, come testimoniano i protagonisti sui loro social, i lavori procedono. La Ferragni ha postato alcuni suoi ritratti davanti al Teatro Ariston e poi sul palco, promettendo: «Sanremo, ci vediamo presto». Nello stesso tempo Amadeus e Morandi, in riunione con alcuni degli autori del Festival e in compagnia delle rispettive consorti, si immortalavano brindando e commentando rivolti al pubblico con un affettuoso: «Alla vostra salute... pensando a Sanremo».