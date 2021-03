“Storie di Sanremo”, lo speciale in allegato con Sorrisi

Avventure, immagini, ricordi e curiosità del Festival che ha cambiato l'Italia. In edicola con Sorrisi Redazione Sorrisi







In allegato con il numero di Tv Sorrisi e Canzoni del 2 marzo troverete "Storie di Sanremo" «Gli articoli di questo numero speciale vi stupiranno: sono ricchi di segreti e di retroscena» ci spiega il direttore Aldo Vitali, proprio con il numero che segna il calcio di inizio del Festival di quest'anno «Abbiamo pensato di offrirvi delle pagine da leggere con calma, magari fermandosi ogni tanto per ricordare come certi fatti accaduti al Festival coincidano con stati d’animo e momenti personali. Perché Sanremo fa parte della vita di ciascuno di noi».

Cosa troverete in "Storie di Sanremo"

Sanremo e l’Italia

Non ci sono soltanto canzoni d’amore: ecco come il Festival ha raccontato la società

Orietta Berti

La veterana di Sanremo 2021 ci racconta in prima persona le sue storiche 11 edizioni

Quegli strani Big

I cantanti che hanno puntato tutto sulla più stravagante e bizzarra originalità

Rosanna Mani

Colonna portante di Sorrisi, ha vissuto 53 Festival da protagonista…dietro le quinte

L’evoluzione dei look

Scorriamo i look memorabili di questi 70 anni e scopriamo l’evoluzione della moda

Gli anni con l’uno

Ci avete mai fatto caso? Le edizioni che terminano con “1” sono rivoluzionarie

Adriano Aragozzini

Il patrono che riportò l’orchestra a Sanremo ci svela tutti i suoi segreti

Correva l’anno 1956

Facciamo un passo indietro fino all’anno in cui il Festival inventò…i talent show

Il Festival e l’amore

Le canzoni che ci portano nell’intimità, dall’ingenuità fino alle grandi provocazioni

Dentro lo schermo

Non è sempre stato l’evento tv più atteso dell’anno: ecco come è cambiato nel tempo