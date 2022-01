Tananai a Sanremo 2022

Da Sanremo Giovani all'Ariston, è uno dei tre giovani che si sono aggiudicati un posto al Festival Tananai Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione già promette di essere speciale, con ben venticinque artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non potevano mancare i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma molti sono anche i giovani talenti che si uniranno alla manifestazione canora. Tra questi troviamo Tananai, uno dei tre "vincitori" di "Sanremo Giovani" che gareggeranno sul palco sanremese. L'inedito che Tananai porterà in gara si chiama "Sesso occasionale".

Chi è Tananai

Ve lo avevamo già presentato tra i nomi emergenti del 2021 da tenere d'occhio. Tananai è il nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, cantautore, produttore e DJ noto nella scena milanese. Ha mosso i primi passi nella musica col progetto solista Not For Us, col quale si dedicava a produzioni electro house e trap, arrivando a partecipare alla seconda edizione del talent TOP DJ nel 2015 e col quale pubblica il primo album "To discover and forget".

Nel 2018 abbandona lo pseudonimo Not For Us e pubblica il singolo “Volersi male” come Tananai, iniziando un nuovo percorso che lo avvicina a sonorità indie e al cantato in italiano. Seguono i singoli "Bear Grylls", "Ichnusa" e "Calcutta". A gennaio del 2020 pubblica per Sugar Music "Giugno", contenuto all’interno del suo primo ep "Piccoli Boati" e quasi un anno dopo "Baby Goddamn", primo singolo pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Segue "Maleducazione", uscita lo scorso settembre, e vanta un feat con Fedez nel suo nuovo album "Disuamano" con "Le madri degli altri". A Sanremo Giovani ha superato la selezione per il Festival di Sanremo 2022 con il brano "Esagerata", insieme a Matteo Romano e Yuman.

Il testo di "Sesso occasionale"