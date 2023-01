Tananai a Sanremo 2023

Dopo lo strano successo nella scorsa edizione, l'artista fa il bis sanremese col brano "Tango" Tananai Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2023, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio. Ben 28 artisti e artiste in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston, tra i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma anche i giovani talenti che non vedono l'ora di mettersi in gioco. Non solo, quest'anno spiccano dei ritorni inaspettati, come Tananai, la scommessa di Amadeus della scorsa edizione che, nonostante il suo penultimo posto con "Sesso occasionale", ha conquistato il pubblico. Quest'anno torna in gara con l'inedito "Tango".

Chi è Tananai

Fino a un anno fa era un giovane artista che scalpitava per emergere, ma con Sanremo 2022 Tananai è riuscito nell'impresa. Nonostante il suo penultimo posto, Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, ha conquistato il grande pubblico con la suo simpatia e spontaneità, e un singolo, "Sesso occasionale", che in pochissimo tempo è diventato un vero tormentone. Ma chi era Tananai prima di Sanremo? Cantautore, produttore e DJ noto nella scena milanese, l'artista ha mosso i primi passi nella musica col progetto solista Not For Us, col quale si dedicava a produzioni electro house e trap, arrivando a partecipare alla seconda edizione del talent TOP DJ nel 2015 e col quale pubblica il primo album "To discover and forget".

Nel 2018 abbandona lo pseudonimo e pubblica il singolo “Volersi male” come Tananai, iniziando un nuovo percorso che lo avvicina a sonorità indie e al cantato in italiano. Seguono i singoli "Bear Grylls", "Ichnusa" e "Calcutta". A gennaio del 2020 pubblica per Sugar Music "Giugno", contenuto all’interno del suo primo ep "Piccoli Boati" e quasi un anno dopo "Baby Goddamn", primo singolo pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Seguono "Maleducazione" e un feat con Fedez nel suo nuovo album "Disumano" con "Le madri degli altri". A Sanremo Giovani ha superato la selezione per il Festival di Sanremo 2022 con il brano "Esagerata", insieme a Matteo Romano e Yuman.

Il successo non si ferma, anzi, è in continua crescita, soprattutto dopo il singolo "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei, hit dell'estate 2022 che ha consacrato la sua popolarità. Poco dopo pubblica il singolo "Pasta", dalle sonorità più elettroniche, e appare nel secondo album dell'artista thasup, nel singolo "sci@ll@". Riparte in autunno con "Abissale", che anticipa il suo primo album "Rave, eclissi", pubblicato a novembre, mentre a dicembre compare tra gli ospiti di "X2" di Sick Luke insieme ai Bnkr44 nel brano "Domani ti chiamo".