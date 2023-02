The Kingdom Choir a Sanremo 2023 con Marco Mengoni

Tra i duetti per la serata delle cover del festival, andiamo a scoprire chi sono gli ospiti che forse non conoscete The Kingdom Choir Cecilia Esposito







Siamo ormai nel pieno del Festival di Sanremo 2023, ma le sorprese non sono ancora finite. La 73° edizione della kermesse canora è arrivata a una delle sue serate più attese, quella delle cover in compagnia di ospiti scelti dagli artisti e artiste in gara. Tra molti nomi noti della musica italiana o duetti speciali, troviamo anche The Kingdom Choir, il coro gospel londinese che salirà sul palco dell'Ariston con Marco Mengoni per esibirsi con una cover di "Let It Be" dei Beatles.

The Kingdom Choir

Il Kingdom Choir è un coro gospel di Londra fondato da Karen Gibson. Dopo più di 20 anni di carriera, il coro è diventato definitivamente famoso in tutto il mondo dopo essersi esibito al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle.

Il 19 maggio 2018 hanno cantato una versione gospel di "Stand by Me" di Ben E. King. La direttrice d'orchestra, Gibson, è stata descritta dalla stampa britannica come "la madrina del gospel della Gran Bretagna" e la loro performance della canzone è arrivata in cima alla classifica statunitense Hot Gospel Songs. Il coro ha quindi firmato un contratto discografico con Sony Music, con cui ha pubblicato l'album di debutto "Stand by Me", sottotitolato "15 Songs of Love and Inspiration", che contiene 14 cover e un pezzo originale chiamato "Chases".