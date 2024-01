The Kolors a Sanremo 2024

Dopo aver cavalcato le classifiche estive, la band torna sul palco dell'Ariston con "Un ragazzo una ragazza" The Kolors Credit: © Chiara Mirelli Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni, perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione con nuova musica e sorprese. Sono già stati svelati i 27 Big in gara ed è giunto il momento ripassare le tappe della loro carriera fino ad oggi. Come quella dei The Kolors, la band torna in gara sul palco dell'Ariston con l'inedito "Un ragazzo una ragazza".

Chi sono i The Kolors

Re delle classifiche delle canzoni più contagiose, i The Kolors sono una delle band pop più amate in Italia. Il gruppo si forma a Milano nel 2009, quando i cugini Antonio "Stash" e Alex Fiordispino si uniscono al bassista Dario Iaculli e Daniele Mona, addetto alle percussioni e sintetizzatori fino al 2022.

Nel 2014 pubblicano, con l’aiuto di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese, il loro primo album "I want", ma solo nel 2015 raggiungono la popolarità, vincendo la quattordicesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". Segue la pubblicazione del singolo "Everytime", che anticipa il secondo album in studio "Out", certificato quattro volte disco di platino in Italia . Il 2017, invece, segna una collaborazione internazionale, quella con il rapper statunitense Gucci Mane e il duo Daddy's Groove. Poco dopo pubblicano il loro terzo lavoro in studio "You", promosso dai brani "Crazy" e "Don't Understand". In parallelo, il frontman Stash partecipa ad "Assenzio" di J-Ax e Fedez, insieme a Levante.

Nel 2018 debuttano sul palco del Festival di Sanremo col brano "Frida (Mai, mai, mai)", loro primo lavoro in lingua italiana, e firmano per la major Universal sotto la Island Records. Non solo, il nome torna in televisione grazie al frontman Stash, che partecipa come professore e giudice del talent "Amici di Maria De Filippi". Arrivano anche numerose e importanti collaborazioni, come quella con J-Ax per "Come le onde", quella con Elodie in "Pensare male" e con Gué Pequeno per il singolo "Los Angeles".

Il 2020 segna un ritorno alle origini della band, con due singoli, "Non è vero" e "Cabriolet Panorama", caratterizzati da un sound Anni 80 e melodie funky, che diventeranno il loro tratto distintivo. Il 2023 si apre con l'ingresso in Warner Music e il nuovo singolo "Italodisco", che trionfa nelle Power Hits Estate 2023 e porta la band per la prima volta in vetta della Top Singoli. Prima della fine dell'anno, Amadeus annuncia il loro ritorno al Festival di Sanremo 2024 con "Un ragazzo una ragazza".