“Ti piaci così” di Malika Ayane, il testo della canzone di Sanremo 2021

È bello ritrovare a Sanremo la voce sempre straordinaria di Malika Ayane, in "Ti piaci così", una canzone che ci fa venir voglia di ballare con il suo ritmo sostenuto e indomabile. Il testo è poetico e misterioso, ma ti entra subito dentro. Come dice lei stessa: «Lo senti che tremi, a che serve resistere».

Il testo e le parole della canzone "Ti piaci così" di Malika Ayane

TI PIACI COSÌ

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

