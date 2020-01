Tiziano Ferro: tutto quello che farà a Sanremo 2020

28 Gennaio 2020 | 10:29 di Redazione Sorrisi

L'entusiasmo di Tiziano Ferro per il 70esimo Festival di Sanremo è davvero incontenibile, tanto che non è proprio riuscito a tenersi dentro i suoi progetti per le cinque serate. In un video sul suo canale YouTube annuncia "Tutto su Sanremo", in stile doppia intervista, in cui Tiziano intervista Tiziano.

Cosa farà sul palco dell'Ariston? Sicuramente canterà, ma potrebbero anche esserci interventi non musicali. Porterà sicuramente alcuni dei suoi successi e renderà omaggio ai 70 anni del festival, con alcune canzoni «Che hanno fatto i miei Sanremo, che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del teatro Ariston». Non mancherà quindi Mia Martini «Niente come lei che guardava la galleria dell’Ariston, mentre ci urlava addosso “Almeno tu nell’universo” e noi le credevamo tutti». Ma nemmeno Domenico Modugno «Camminando di fronte al museo dei Grammy a Los Angeles, ho visto il suo nome inciso in una stella di marmo sul pavimento e mi sono emozionato e mi sono anche sentito orgoglioso».



Tra il pubblico di Sanremo Tiziano Ferro vorrebbe ovviamente sua madre, anche perché presenterà un progetto cui lavora da anni, il documentario "Ferro" annunciato da poco da Amazon Prime Video, dove uscirà in esclusiva a giugno.



Non è ancora dato sapere se i duetti saranno effettivamente più di uno, ma riguardo a quello già annunciato con Massimo Ranieri, Tiziano condivide un aneddoto di famiglia: «1988, Massimo Ranieri, “Perdere l’amore”, lui termina la sua prima esibizione, il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice “Questo vince”. Io da quel giorno voglio essere come lui».



• Tiziano Ferro sarà ospite tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2020