“Torno a te” di Random, il testo della canzone di Sanremo 2021

23 Febbraio 2021 | 00:01 di Redazione Sorrisi

Niente rap per il giovanissimo Random, ma una ballata dal retrogusto soul, anche se i suoni sono contemporanei. In "Torno a te" si canta di un amore desiderato, ma che continua a sfuggire dalle mani, con immagini che si rifanno al mondo del ballo («Quando giri intorno a me sai non mi sembra vero, e forse non lo sei, forse è la testa mia»). Un amore da ritrovare nella musica.

• Tutto su Sanremo 2021: cantanti, canzoni, ospiti, conduttrici, programma e serate



Il testo e le parole della canzone "Torno a te" di Random

TORNO A TE

di E. Caso - S. Balice

Ed. Thaurus Publishing/Visory/Krios Edizioni/Df Group

Starpoint International - Milano - Marino (RM) - Rimini - Roma



Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

© Riproduzione Riservata

• Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021