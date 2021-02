Tutto su Sanremo 2021: cantanti, ospiti, conduttrici, programma e serate. Le ultime news del Festival

09 Febbraio 2021 | 9:40 di Redazione Sorrisi

Sanremo 2021: le date

Sanremo 2021, il 71° Festival della Canzone Italiana, si terrà a Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà trasmesso ogni sera su Raiuno a partire dalle ore 20.35.

Il Festival si articola in cinque serate. Gli artisti e le relative canzoni che partecipano a Sanremo 2021 sono suddivisi in due sezioni:

- Sezione BIG (26 artisti in gara)

- Sezione NUOVE PROPOSTE (8 artisti in gara)



Presentatore e coconduttrici

Amadeus è il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2021. Ogni serata sarà affiancato da donne diverse e dal sempre presente Fiorello.

Ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston ci saranno le coconduttrici delle varie serate, da Naomi Campbell a Matilda De Angelis a Elodie.

Confermato su Raiuno il “PrimaFestival”, dal 27 febbraio al 6 marzo, condotto da Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, con Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Ospiti

Ospiti fissi per tutte le serate saranno Achille Lauro («Ci regalerà cinque quadri» ha detto Amadeus) e il calciatore Zlatan Ibrahimovic, oltre a Ornella Vanoni che sarà ospite musicale durante una serata.



I cantanti, le canzoni e i testi di Sanremo 2021

Il programma delle 5 serate

Prima serata - martedì 2 marzo : verranno eseguite 13 canzoni in gara della sezione BIG e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE

: verranno eseguite 13 canzoni in gara della sezione BIG e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE Seconda serata - mercoledì 3 marzo : esecuzione delle altre 13 canzoni in gara della sezione BIG. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE.

: esecuzione delle altre 13 canzoni in gara della sezione BIG. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE. Terza serata - giovedì 4 marzo : esecuzione da parte dei 26 BIG di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival, serata dedicata alla “Canzone d’autore”. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri.

: esecuzione da parte dei 26 BIG di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival, serata dedicata alla “Canzone d’autore”. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Quarta serata - venerdì 5 marzo : esecuzione delle 26 canzoni in gara della sezione BIG e interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE e successivamente proclamazione della canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

: esecuzione delle 26 canzoni in gara della sezione BIG e interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE e successivamente proclamazione della canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE. Serata finale - sabato 6 marzo: esecuzione delle 26 canzoni in competizione della sezione BIG. Al termine della serata verrà proclamata la canzone Vincitrice della sezione BIG.

Le giurie di Sanremo 2021

Complessivamente, le giurie che determineranno classifiche e vincitori delle due sezioni saranno: una Giuria Demoscopica, una Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, il pubblico tramite il sistema di Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile, i musicisti e coristi dell’Orchestra del Festival.



Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Il venerdì entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto.

Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato, in due diverse occasioni: prima per scegliere i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore.

Regolamento del Festival

Qui trovate il regolamento Festival di Sanremo 2021.

La principale novità riguarda la serata dedicata alle cover, in calendario per giovedì 6: non sarà più una gara a parte come in passato. Infatti i voti ottenuti dalle canzoni, scelte all’interno del repertorio storico di Sanremo, contribuiranno a definire la classifica finale.

Il protocollo di sicurezza contro il coronavirus

Il Comitato tecnico scientifico ha approvato le 75 pagine del protocollo messo a punto dalla Rai e ha dato il via libera alla manifestazione.



Non ci sarà il pubblico. Né in sala al teatro Ariston, né agli eventi esterni, che sono vietati. L’obiettivo è evitare assembramenti di fan, quindi viene suggerito agli artisti e agli ospiti di utilizzare per gli spostamenti in città delle navette con i vetri oscurati. Tutti dovranno arrivare in teatro indossando già gli abiti di scena.

L’Ariston rimane il cuore della manifestazione ed è stato rivoluzionato: accessi e percorsi diversificati per cast, artisti e per i 60 orchestrali, tamponi ogni 72 ore a tutti coloro che entrano all’Ariston, obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro e mezzo. Mascherine Ffp2 obbligatorie, con deroga solo per chi è sul palco, dove fiori e premi verranno consegnati su un carrello, per evitare il contatto. I microfoni e tutti gli oggetti di scena verranno igienizzati ripetutamente.

Quanto ai giornalisti, saranno una settantina e, distanziati e tamponati, verranno ospitati nella nuova sala stampa allestita al Casinò. Lo spazio tradizionalmente riservato a loro, all’ultimo piano dell’Ariston, verrà adibito a camerini, trucco, parrucco e sartoria.

Nuove Proposte 2021

Elena Faggi con "Che ne so"

con "Che ne so" Fratelli Dellai con "Io sono Luca"

con "Io sono Luca" Gaudiano con "Polvere da sparo"

con "Polvere da sparo" Folcast con "Scopriti"

con "Scopriti" Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te"

con "Ogni cosa sa di te" Davide Shorty con "Regina"

con "Regina" Wrongonyou con "Lezioni di volo"

con "Lezioni di volo" Avincola con "Goal!"



Albo d'oro di Sanremo

2011: Roberto Vecchioni - "Chiamami ancora amore"

- "Chiamami ancora amore" 2012: Emma - "Non è l'inferno"

- "Non è l'inferno" 2013: Marco Mengoni - "L'essenziale"

- "L'essenziale" 2014: Arisa - "Controvento"

- "Controvento" 2015: Il Volo - "Grande amore"

- "Grande amore" 2016: Stadio - "Un giorno mi dirai"

- "Un giorno mi dirai" 2017: Francesco Gabbani - "Occidentali's karma"

- "Occidentali's karma" 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro - "Non mi avete fatto niente"

- "Non mi avete fatto niente" 2019: Mahmood - "Soldi"

- "Soldi" 2020: Diodato - "Fai rumore"



Le risposte alle domande più frequenti

Chi conduce Sanremo 2021?

La 71a edizione del Festival è condotta da Amadeus. Sarà affiancato tutte le sere da Fiorello e avrà come coconduttrici Elodie, Matilda De Angelis e Naomi Campbell.



Quali sono gli ospiti di Sanremo 2021?

Tutte le sere saranno ospiti Achille Lauro e Zlatan ibrahimovic. Ornella Vanoni sarà presente una sera.



Quali sono le date di Sanremo 2021?

Il Festival si tiene dal 2 al 6 marzo 2021.



A che ora inizia il Festival?

Si può seguire Sanremo 2021 su Raiuno, da martedì 2 a sabato 6 marzo alle 20.35.

Quanti cantanti ci sono a Sanremo 2021?

In gara troviamo 26 Big e 8 Nuove Proposte.

Chi ha vinto Sanremo 2020?

Nel 2020 ha vinto Diodato con "Fai rumore".