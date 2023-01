Ultimo a Sanremo 2023

Il cantautore più amato dal pubblico torna sul palco dell'Ariston col brano "Alba" Ultimo Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di artisti e artiste in gara davvero interessante. Oltre ai Big della musica italiana e le giovani proposte di quest'anno, sul palco dell'Ariston ritroviamo anche piacevoli ritorni. Come quello di Ultimo, uno dei cantautori più amati dal grande pubblico che torna in gara con l'inedito "Alba".

Chi è Ultimo

Per chi ancora non lo sapesse, Ultimo è lo pseudonimo di Niccolò Moriconi, cantautore pop romano tra i più amati della canzone italiana. Si avvicina alla musica all'età di 8 anni, studiando pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia, e inizia a scrivere e comporre canzoni già a 14 anni, ma il primo singolo ufficiale arriva nel 2014, "Una canzone che sogna", a cui seguono "Diamante nel cielo", brano scartato dal Festival di Sanremo 2015, e "Un uomo migliore", con la collaborazione di Giancarlo Giannini.

L'anno della svolta è il 2017, quando, dopo una serie di singoli, pubblica il primo album ufficiale "Pianeti" e, poco dopo, partecipa a "Sarà Sanremo", che gli permetterà l'accesso al Festival di Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte, categoria che vincerà col brano "Il ballo delle incertezze". Alla fine della kermesse canora pubblica il secondo album "Peter Pan" che gli apre le porte del successo, con un tour di molti sold-out nelle principali venue italiane, collaborazioni con artisti di spicco, come Fabrizio Moro, e Dischi d'Oro per le sue opere in studio.

Nel 2019 torna sul palco dell'Ariston come Big col brano "I tuoi particolari", aggiudicandosi il secondo posto, e poco dopo pubblica il singolo "Fateme cantà", primo brano del cantautore con il testo completamente in dialetto romano, eseguito per la prima volta dal vivo in occasione della data al PalaLottomatica di Roma ai concerti di Antonello Venditti. Segue il terzo album "Colpa delle favole", che chiude la trilogia aperta con "Pianeti", accompagnato da un tour nei principali palazzetti, le cui date vanno quasi tutte esaurite. Tra queste, spicca il primo concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, al quale prendono parte circa 64.000 persone. Tra gli ospiti si esibiscono anche Antonello Venditti, che duetta con l'artista su "Roma capoccia" e "Notte prima degli esami", e Fabrizio Moro, con "L'eternità (il mio quartiere)" e "Portami via".

Un altro traguardo importante nella carriera dell'artista arriva nel 2020 quando Ultimo fonda la propria etichetta Ultimo Records, con la quale pubblica il singolo "22 settembre". A distanza di un anno viene annunciato il quarto album, "Solo", anticipato dal brano "Niente" e pubblicato in ottobre. Una carriera da record: il 2022 si apre con la FIMI comunica che Ultimo è l'artista che è stato presente per più settimane (149) in classifica nel 2021, con un record di 4 album in contemporanea nella classifica annuale. Non solo, vanta anche collaborazioni internazionali: il 6 maggio 2022 viene pubblicata la versione italiana di "2step", singolo del cantautore britannico Ed Sheeran contenuto nell'album "=", in collaborazione proprio con l'artista romano. Il resto dell'anno è dedicato al tour e agli show dal vivo, fino al ottobre, quando viene pubblicato il singolo "Ti va di stare bene". Poco dopo viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Alba".