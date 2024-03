Un Telegatto per il vincitore della lega di Sorrisi al FantaSanremo

Alessandro Monetti, 24enne di Avellino: è lui il vincitore della lega “Tv Sorrisi e Canzoni” al FantaSanremo Giusy Cascio







And the winner is… Alessandro Monetti, 24enne di Avellino: è lui il vincitore della lega “Tv Sorrisi e Canzoni” al FantaSanremo. Per la sua vittoria, si è meritato una visita in redazione e un Telegatto personale.

Perché hai giocato proprio con noi?

«Perché sono un vostro affezionato lettore. Mia madre ha un’edicola e leggo Sorrisi tutte le settimane. Mi ha portato fortuna: in squadra avevo Angelina Mango, Dargen D’amico, La Sad, Bnkr44 e Il Tre, e l’ho spuntata».

Raccontaci un po’ di te.

«Sono un tifoso dell’Inter e di lavoro faccio lo chef. Amo i primi piatti di pasta fresca: ravioli, gnocchi, tortelli. Sogno di aprire un ristorante mio e lancio un appello ad Antonella Clerici: “Prendimi a lavorare in tv con te!”».

Vorresti fare tv, ma la guardi anche?

«Sì, soprattutto le serie. Le mie preferite sono “Doc” e “Don Matteo”».

E l’amore?

«Sono single. Identikit della mia anima gemella? Lettrice di Sorrisi, curiosa, ambiziosa, golosa e amante dei viaggi, come me».

Dopo il FantaSanremo che gioco farai?

«Il FantaEurovision. E metterò di nuovo Angelina capitana!».