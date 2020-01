“Vinci Sanremo 2020”: Sorrisi vi porta al Festival per una serata da sogno

08 Gennaio 2020 | 14:55 di Redazione Sorrisi

Volete trascorrere una serata indimenticabile in compagnia della grande musica italiana? Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, Sorrisi porta cinque coppie di lettori al Festival di Sanremo per vivere da veri protagonisti l’emozione dell’evento più importante dell’anno.



Come partecipare?

Dall’8 al 14 gennaio 2020 collegatevi al sito www.sorrisinow.com, registratevi e nella sezione “Vinci Sanremo 2020” seguite le istruzioni e rispondete alla domanda inerente al Festival di Sanremo (si può partecipare una volta sola).

Fra tutti coloro che risponderanno in modo corretto verranno estratti cinque vincitori che avranno diritto a due biglietti ciascuno per assistere a una serata in platea all’Ariston durante il Festival e al pernottamento con mezza pensione in camera doppia in un hotel 4 stelle a Sanremo.

Potrete incontrare anche noi di Sorrisi nella redazione che verrà allestita proprio nella città ligure nei giorni della manifestazione.

L’estrazione finale avverrà entro il 15 gennaio 2020. Le persone estratte riceveranno comunicazione di vincita. Il valore complessivo del montepremi è di 4.080 euro (Iva esclusa). Regolamento completo su www.sorrisinow.com.