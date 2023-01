Will a Sanremo 2023

Da Sanremo Giovani al palco dell'Ariston: il debutto dell'artista col brano "Stupido" Will Cecilia Esposito







Pronti alla 73° edizione del Festival di Sanremo? La kermesse canora più attesa dell'anno è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio i 28 artisti e artiste che si sfideranno sul palco dell'Ariston, dal 7 all'11 febbraio. Tra i grandi nomi della canzone italiana e alcuni volti della nuova generazione della canzone italiana, troviamo anche le freschissime proposte selezionate direttamente da Sanremo Giovani. Tra queste troviamo Will, giovane promessa che debutterà sul palco dell'Ariston con l'inedito "Stupido".

Chi è Will

William Busetti è Will, giovane artista che ha partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Giovani col suo brano "Le cose più importanti" e che presto ritroveremo sul palco dell'Ariston insieme ai 22 Big della canzone italiana. Fin da giovanissimo si appassiona alla musica, scrivendo testi e brani da solo, ispirandosi soprattutto alle sue canzoni rap italiane preferite. Nel 2019 pubblica i primi brani su YouTube e anche un ep di debutto, riscontrando notevole interesse nei suoi confronti.

Nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata col brano “Estate”, esibizione che diventa subito virale sui social e in streaming. Nel giugno del 2022 arriva il primo ep ufficiale “Chi sono veramente” per la Capitol Records (Universal Music Italy), cui segue un tour nelle principali città italiane. Infine chiude l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Stupido".