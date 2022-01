Yuman a Sanremo 2022

Da Sanremo Giovani all'Ariston, è uno dei tre giovani che si sono aggiudicati un posto al Festival Yuman Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben venticinque artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non potevano mancare i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma molti sono anche i giovani talenti che si uniranno alla manifestazione canora. Tra questi troviamo Yuman, uno dei tre "vincitori" di Sanremo Giovani che gareggeranno con i Big sul palco sanremese. L'inedito che Yuman porterà in gara si chiama "Ora e qui".

Chi è Yuman

Yuman, classe 1995, di Roma, muove i primi passi nella musica non ancora maggiorenne, scrivendo i suoi primi brani. Nel 2015 si sposta a Londra e a Berlino per continuare il suo percorso artistico, per poi tornare a Roma nel 2016. Nel 2017 nascono i primi brani sotto l'etichetta Universal Music. Nel 2018 esce "Twelve", primo singolo, mixato da Chris Lord Alge, che ricordiamo per aver lavorato con i Green Day, i Muse e Joe Cocker, e che e arriva in vetta ad alcune importanti playlist Spotify, come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss.

A marzo 2019 esce il secondo singolo "Run", grazie al quale Yuman viene notato anche in Germania, nazione che tocca col suo tour estivo. Nel settembre dello stesso anno esce il suo disco d’esordio "Naked Thoughts" ed è uno dei pochi artisti italiani scelti dal festival South By Southwest (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas.

Lo scorso maggio ha pubblicato il suo ultimo singolo "I am" e a novembre ha preso parte a Sanremo Giovani e co "Mille notti" ha passato la selezione per entrare in gara al Festival di Sanremo 2022, insieme a Tananai e Matteo Romano.

