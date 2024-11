Santi Francesi: «Ci ascoltiamo di più con meno compromessi e più autenticità»

Dopo aver pubblicato l'EP “Potrebbe non aver peso”, il duo parte per il tour a dicembre Giulia Ciavarelli







Da quando sono scesi dal palco dell’Ariston dopo la loro ultima partecipazione al Festival di Sanremo, i Santi Francesi hanno continuato a girare l’Italia senza fermarsi mai: «Ci sono stati pochi momenti di pausa, giusto quattro giorni per staccare un po’. Terminato il tour estivo, eravamo già in studio a registrare». E il risultato di questi mesi intensi tra scrittura e live si intitola “Potrebbe non avere peso”, l’EP composto da sei inediti pubblicato l’8 novembre su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy.

Questo è un progetto nato dopo tutta l’esperienza sanremese, che ricordi avete?

«È stata folle sotto molti punti di vista ma siamo riusciti a creare una squadra molto unita, ci siamo sentiti protetti. Nonostante le numerose interviste, le varie esibizioni e le notti insonne, abbiamo vissuto quella settimana in modo relativamente sereno».

Mai un momento di tensione?

«Poco prima di salire sul palco, volevo sparire (ride) ma credo sia normale. Dalla seconda esibizione ci siamo sentiti più a nostro agio ed è stato molto bello».

Dopo Sanremo è cambiato il vostro rapporto?

«Si, con la musica. Stiamo cercando di ascoltarci di più, fare meno compromessi e dire cose autentiche».

Il vostro EP “Potrebbe non avere peso” ne è l’esempio.

«Si, esatto. Abbiamo registrato i brani in una casa che si trova in un piccolo paese nei dintorni di Parma. È un luogo minuscolo, intorno a noi solo tante mucche! (ridono). L’obiettivo era costruire un ambiente sereno e tranquillo per ultimare i pezzi. Non abbiamo scritto molto durante quella settimana, ma abbiamo lavorato per rifinire e arrangiare le canzoni già esistenti. Questo isolamento ci ha aiutato molto perché non avevamo distrazioni e abbiamo mantenuto la concentrazione fino alla fine».

Anche la copertina è stata scattata lì?

«Tutto il merito va a Simone Biavati: lui si aggirava silenziosamente scattando foto senza che noi ce ne accorgessimo. Una settimana dopo ci ha mostrato gli scatti, erano bellissimi».

Lo avevate già sperimentato in passato?

«No, è la prima volta. Alla fine di quella sessione ci siamo detti: "Questo è il lavoro che voglio fare per tutta la vita". Scrivere, pubblicare e portare la musica in tour».

Avete consigliato ai vostri fan di prendersi del tempo per ascoltare tutte le canzoni.

«Queste canzoni chiedono calma, gentilezza e rispetto. Questo approccio fa parte della nostra coerenza artistica, che va oltre trend e mode del momento. Non siamo tipi da comizi, preferiamo che la nostra musica parli da sé e che resti dentro chi l’ascolta».

Sappiamo che non siete molto social, ma vi sarà capitato di guardare qualche commento…

«Stiamo imparando a trattare i social come un bar pieno di ignoranti. Se vai a cercare i commenti, troverai sempre qualcosa che ti fa stare male. Semplicemente è meglio, in determinati casi, non guardare».

Il vostro ultimo singolo si intitola “Ho paura di tutto”, le vostre di paure quali sono?

Alessandro: «Non sono cambiate molto nel tempo e la più grande rimane la paura di non essere capito, una sensazione che ho sin dai 15 anni. Temere che la musica che creo e che sento potente dentro di me, non venga percepita allo stesso modo dagli altri è sempre una sfida. La paura di volare è un'altra costante».

Mario: «Concordo sulla prima paura, quella di non essere capiti. Oggi sembra che la gente non abbia più voglia di dire nulla o di ascoltare, è tutto diventato più superficiale. Questo si riflette anche nel modo in cui si fruisce della musica, che spesso viene consumata come un prodotto usa e getta».

Nel testo cantate “ho paura di restare tristi”, che vuol dire?

Alessandro: «Paura di essere triste ma soprattutto di restarci. Mi preoccupa che non ci sia uno sfogo e che non arrivi mai quel momento di serenità, anche avendo tutto ciò che desidero nella vita».

Una persona o un luogo che vi fa sentire felici e più rilassati?

Alessandro: «La famiglia è un luogo sicuro. E poi Mario e la mia fidanzata (Matilda De Angelis, ndr)».

Mario: «Anche per me è la mia dolce metà. Quando non c'è lei, Alessandro è la persona con cui mi sento davvero a mio agio. Stare in silenzio e sentirsi capiti è fondamentale».

Tra poco ripartire con un tour, come vanno le prove?

«La prossima settimana iniziamo quelle ufficiali mentre in questi giorni stiamo lavorando alla scaletta e agli arrangiamenti. La novità è che avremo una persona in più sul palco, e non vediamo l'ora!».