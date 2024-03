Se Gigi D’Alessio va a spasso si blocca la città: un’intervista spesso interrotta dai fan

Sanremo? «Lo condurrei, ma vorrei solo la giuria di qualità». I concerti? «Non faccio bis, perché sono una “sceneggiata”». “The Voice?” «Mi intenerisce». E la famiglia? «Diventerò papà per la sesta volta!» Giusy Cascio







Gigi D’Alessio è una forza della natura. Mentre scattiamo il servizio fotografico per strada, la gente lo ferma per chiedergli autografi, selfie, videochiamate con zie, nonne, sorelle. Lui non si nega mai e accontenta tutti. E, tra uno scatto e l’altro, commenta soddisfatto le foto con una battuta: «Sembro George Clooney da giovane!». Poi attraversa sulle strisce pedonali, saluta un’auto dei Carabinieri e iniziamo a fare questa intervista camminando. Risultato? 8.753 passi fatti insieme e tante gustose notizie che l’artista rivela in esclusiva a Sorrisi.

Gigi, lei è l’uomo da 30 milioni di dischi venduti. Che cosa prova quando le persone la trattano come uno di famiglia?

«È bello ricevere tutto questo affetto dopo trent’anni di carriera. E ciò che ricevi dal pubblico è sempre più di quello che dai. Lo vedo ai concerti: io potrei andare lì solo a suonare il piano, perché la gente canta le mie canzoni a memoria senza sbagliare una parola. Io invece ho bisogno del gobbo. Ed è stupendo capire che le mie parole e i miei pensieri messi in musica ora appartengono a tutti».

Il pianoforte è sempre il suo compagno di vita?

«Il piano è un po’ tutto per me, è casa mia. Lo suono da quando avevo 4 anni e da ragazzo lo studiavo otto ore al giorno. Adesso mi metto lì, lascio le mani libere di andare e ogni volta mi regala un’emozione, una melodia, un dono».

Sta lavorando a un nuovo disco?

«Sì: lo sto immaginando come un oggetto d’arte. La copertina sarà una sorta di puzzle che diventa un quadro. Pubblicherò 16 brani, divisi in un primo e in un secondo tempo. Otto usciranno il 30 aprile, gli altri otto tra fine settembre e ottobre. E ogni volta ci saranno quattro inediti e quattro miei successi “rivisitati” con alcuni ospiti, tra cui Elodie, Guè e Geolier».

Geolier ha portato la vostra Napoli a Sanremo e avete duettato insieme, con Guè e Luchè, vincendo la serata delle cover. Era orgoglioso di lui?

«Molto. Sono un “tifoso” di Geolier. L’Italia l’ha votato. Non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente (ride). Fosse per me, vorrei una giuria di qualità: maestri d’orchestra, produttori anche da tutto il mondo per evitare conflitti d’interessi».

Quindi, se dopo il “quinquennio” di Amadeus le chiedessero di fare il direttore artistico e/o il conduttore del Festival, accetterebbe la sfida?

«Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo. Comunque su Rai1 un appuntamento musicale con me è già fissato: il 13 giugno va in onda un mio concerto da Piazza Plebiscito a Napoli. Sarà una grande festa. Anzi, invito voi di Sorrisi nel backstage a curiosare, perché succedono cose incredibili. Verrete?».

Promesso. Ma parliamo proprio dei prossimi mesi di tour. Non si ferma mai!

«Dopo otto serate a Napoli, ci sarà il tour estivo a luglio e ad agosto in cui girerò tante località italiane, poi a settembre farò cinque concerti alla Reggia di Caserta. E a novembre e a dicembre sarò nei palasport».

Ci vuole un fisico bestiale per affrontare così tante tappe. Come si allena?

«Non mi alleno: la mia palestra sono proprio i concerti. Cerco solo di mangiare bene, non esagerando con le quantità. Tre volte alla settimana pesce, due carne, il resto verdure. In base a come mi va».

Ci tolga una curiosità: perché non fa mai dei bis ai suoi concerti?

«Perché quella di cantare 28 canzoni, poi uscire di scena, farsi chiamare dal pubblico e farne altre due, mi pare proprio una sceneggiata, una cosa finta. Io vi do tutto quello che ho, poi me ne vado. Chi mi segue lo sa ed è felice così».

Siamo felici anche il venerdì sera, quando la vediamo in giuria a “The Voice Senior”, dopo essere stato giudice anche a “The Voice Kids”. Quale dei due programmi la intenerisce di più?

«Sono tutti e due teneri. I bambini lo sono per definizione, con la loro innocenza. Gli over 60 pure, perché tornano bambini e hanno una storia da raccontare. Solo che noi, di spalle, non la conosciamo prima. Cerchiamo di intuirla ascoltando solo la voce».

Ha mai rimpianti o pentimenti nelle scelte?

«A volte sì, resto con il punto interrogativo sul mio team. Ma l’importante non è vincere come giudice, ma far vincere il programma, con la nostra capitana Antonella Clerici».

Quando lei schiaccia il pulsante “Super-Blocco” gli altri si arrabbiano. Loredana Bertè l’altra sera le ha detto: «Ricordami che te devo menà!». L’ha poi picchiata?

«No, perché ci scherziamo su: siamo come fratello e sorella, ci vogliamo bene».

In trasmissione è stato ribattezzato “Gigipedia” per il suo ruolo di memoria storica della musica nostrana. Le piace il nomignolo?

«Mi diverte molto, sì».

Quando è andato da Fiorello a “Viva Rai2!” è stato molto ironico commentando il calo demografico in Italia.

«Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi».

Lei ha cinque figli e il sesto è in arrivo...

«La sesta: con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome».

Chissà come commenterà Fiorello.

«Al solito suo. Mi ha già fatto suonare al semaforo. Forse sperava che mi investissero, ma io sono un artista di strada».

Unico, nella folla. Come in questa cover story.

«Grazie, perché facendomi delle domande mi avete fatto capire voi chi sono».

Grazie a lei, Gigi. Ma possiamo approfittare ancora della sua gentilezza? Camminando camminando, ci è venuto un certo appetito. Che cosa cuciniamo stasera?

«Direi un bel primo di pasta. Prima si fa un soffritto di aglio, olio e peperoncino, poi in padella si buttano tre etti di lupini di mare, si lasciano schiudere con un goccio di vino bianco e con il mestolo si versa questo condimento in un piatto di spaghetti cotti al dente. Alla fine si mette un po’ di prezzemolo a foglie sopra e la cena è pronta».

Inarrestabile: girerà l’italia in tournée fino a Natale

Dopo le otto date in piazza del Plebiscito a Napoli dal 7 al 16 giugno (una delle quali sarà trasmessa il 13 giugno su Rai1) Gigi D’Alessio affronterà un grande tour estivo. Si parte il 5 e 6 luglio da Palermo, per proseguire fino a tutto agosto. Il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre l’artista si esibirà in piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta. Il 13 novembre invece da Roma inizia il tour nei palasport, che si conclude a Bologna il 13 dicembre (per info su date e biglietti: www.friendsandpartners.it).