“Sere d’Arte”: a Roma concerti, spettacoli per bambini e visite guidate per tutta l’estate

“Sere d’Arte”: a Roma concerti, spettacoli per bambini e visite guidate per tutta l’estate

28 Giugno 2019 | 16:06 di Antonella Silvestri

Concerti e performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate. Tutto è questo è “Sere d’Arte”, il ciclo di iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio che ha preso il via 27 giugno e che andrà avanti per tutta l’estate fino all’8 settembre.



Le manifestazioni - in tutto saranno 28 - si svolgeranno all’interno del cortile di Alessandro VI del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. Edith Gabrielli, Direttrice Polo Museale del Lazio, spiega così il senso della rassegna: «Castel Sant’Angelo nel corso dei secoli ha assunto funzioni diverse: da mausoleo dell’imperatore Adriano a fortezza dei Papi, da residenza rinascimentale a carcere, da caserma a museo. Nelle ‘Sere d’Arte’ il pubblico avrà la possibilità di immergersi in questa storia millenaria attraverso una serie di iniziative create su misura.Quest’anno, pur conservando la cifra distintiva della musica e dei concerti, curati da Ernesto Assante, e delle visite guidate a tema, la proposta si amplia con una rassegna di teatro interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Tutto ciò tenendo fermi, naturalmente, la tutela e il decoro dei luoghi, il rigore scientifico e la qualità artistica».



Il programma

NOTTI DI MUSICA



28/6 Federico Mecozzi

6/7 Eli Degibri Quartet

12/7 Kylie Eastwood Band

20/7 Daniele Di Bonaventura & Giovanni Ceccarelli

28/7 Ben Ezra

2/8 Solis String Quartet

10/8 Vincenzo Zitello & Arthuan Rebis

17/8 Dominic Miller

25/8 Gnu Quartet

30/8Federico Nathan

6/9 Costanza Alegiani & Fabrizio Sferra



PIANISSIMO



27/6 Francesco Taskayali

4/7 Franco D’Andrea

11/7 Alessandro Taverna

18/7 Giovanni Guidi

25/7 Aeham Ahmad

1/8 Remo Anzovino

8/8 Arturo Stalteri

22/8 Pietro De Maria

29/8 Simone Graziano

5/9 Alessandro Martire



I BAMBINI E ART CITY

14/7 Pinocchiata

3/8 Storia tutta d’un fiato

18/8 L’anatra, la morte e il tulipano

23/8 Il soffio di Sofia

24/8 Rana Rana

1/9 Racconti dal bosco

8/9 Caro Orco

ArtCity 2019



Biglietti

€ 7, 50 intero - € 2, 00 ridotto (dai 18 ai 25 anni) e comprende ingresso a Castel Sant’Angelo

Fino a esaurimento posti



Info e prenotazione

+39 06 32810410 - info@tosc.it

(dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 18:00 e il sabato ore 9:00 – 13:00)

www.art-city.it