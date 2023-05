Siamo andati nella casa dove nascono le canzoni di domani

Abbiamo assistito a un songwriting camp: qui musicisti e produttori vivono in simbiosi per quattro giorni in cerca di ispirazione Luca Serpenti, Federico Dragogna, Liede ed Eugenio Sournia Credit: © Nicola Selim Babaoglu Francesco Chignola







Come nasce una canzone? Molti di voi avranno una visione romantica, quella del cantautore che svuota il cuore su un foglio nella sua cameretta. Questo può accadere, certo, ma più spesso è un lavoro di squadra. E per capirlo meglio mi sono fatto invitare da Sony Music Publishing, tra i più importanti editori musicali in Italia, a un “songwriting camp”. Cioè nel luogo dove decine di artisti, autori e produttori vivono, mangiano, bevono e dormono insieme, in simbiosi, per quattro giorni. Con un solo scopo: scrivere canzoni.

Arrivo a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, alle 11 del mattino. Dopo un sentiero sterrato mi ritrovo in una grande villa immersa nel verde della Valtenesi. La giornata è grigia, ma per fortuna il sole sta per fare capolino. L’atmosfera è quella di una gita scolastica: i “ragazzi”, mi dicono, ieri hanno fatto quasi le 3 di notte suonando senza sosta. Qualcuno è andato a letto presto e si sta godendo un attimo di riposo, altri stanno finendo la colazione. Nella villa, incluso lo staff, oggi ci sono 50 persone, tutte pronte a creare musica nuova. Tra di loro zampetta la mascotte del camp: si chiama Ulisse, ha due mesi e mezzo ed è il cagnolino di Paola Balestrazzi, la persona che coordina il progetto.

Nelle ore successive tutti gli artisti saranno impegnati nelle sessioni di composizione: sono dieci al giorno e si svolgono in contemporanea. È lo staff di Sony a organizzarle, creando dei piccoli gruppi (da tre a cinque persone al massimo) mescolando produttori, autori e cantautori. Niente è fatto a caso: spesso i nomi vengono abbinati per sperimentare contaminazioni tra generi, riunendo persone che normalmente non farebbero mai musica insieme. Oppure, addirittura, per affinità di carattere. Insomma, è quasi un’agenzia matrimoniale del pop. Da cui possono nascere “nozze” artistiche: è proprio in uno di questi camp, nel 2016, che iniziò il sodalizio tra Colapesce e Dimartino, oggi protagonisti della musica italiana.

I gruppi possono iniziare da uno spunto personale, ma se l’ispirazione non arriva possono scegliere da una sorta di “lista della spesa”, compilata dall’editore sulla base di specifiche richieste arrivate da case discografiche o manager di cantanti. Entrando in una piccola stanza da letto, per esempio, trovo tre musicisti alle prese con una canzone pensata per Patty Pravo. Questo perché tutti gli spazi vengono sfruttati: ogni produttore ha ricreato uno studio “portatile” (a volte bastano un computer, un mixer, una piccola tastiera e due casse) in camera, in cucina, in soggiorno o in terrazzo. Tanto che, quando il sole finalmente esce, qualcuno chiede una prolunga e si mette a lavorare in giardino. Girando per la villa sento suoni e voci di ogni tipo, dall’elettronica al funk. La fabbrica del pop è in fibrillazione.

A volte sento solo spunti, segmenti, idee, ritmi, frasi, vocalizzi, qualche rima. Ma se arriva la giusta armonia nel gruppo ci vuole poco perché nascano una vera strofa e un ritornello efficace. Già prima dell’ora di pranzo, curiosando tra una sessione e l’altra, ho sentito almeno due brani che, una volta ritoccati in uno studio professionale, potrebbero diventare dei grandi successi. Quando è finita, la canzone (o meglio “la bozza”) viene consegnata e conservata in un archivio digitale. Capita pure che questi embrioni di brani restino in “incubazione” per mesi o addirittura per anni: in futuro potranno essere scelti e interpretati da altri artisti. Ma gli autori, se sono anche cantanti, possono decidere di tenerli per sé.

I camp sono un appuntamento annuale ma dal 2019 si erano interrotti a causa della pandemia. Perciò, per molti di questi artisti (che spesso hanno meno di 30 anni) è la prima volta. Tra loro ci sono diversi reduci da Sanremo come Gaia, i Colla Zio, Dario dei La Rappresentante di Lista. «Siamo tutte persone che amano la musica, è bello vedere le menti che si incastrano e imparare dall’esperienza altrui» mi dice Ditonellapiaga, che era tra i Big del Festival nel 2022. C’è anche Nesli, che ha da poco abbandonato la carriera di cantante e ora fa l’autore per gli altri: «Avevo lavorato in sessioni da quattro persone al massimo, questa sembra una gita, è stimolante e funziona, c’è un mix di ruoli e ciascuno mette il suo» dice.

«Qui si scrive in modo diverso rispetto a quando si è a casa da soli» mi spiega poi Dente, uno dei più apprezzati cantautori della scena indipendente. E Mobrici, ex leader della band Canova, riassume l’esperienza con una punta di autoironia: «Mettono insieme degli introversi per creare dei momenti estroversi». Finite le sessioni, comunque sia andata, tutte le “bozze” vengono ascoltate dallo staff e resta spazio per socializzare in libertà. Ma quasi tutti preferiscono continuare a fare musica, senza vincoli, fino a notte fonda. E il giorno dopo si ricomincia, rimescolando i gruppi in nuove sessioni, provando ogni combinazione. E chissà che tra questi incontri e questi brani non ci sia già il successo che tutti quanti canteremo tra qualche mese.