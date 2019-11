Siete pronti a sfidare il Telegattone?

Sorrisi vi invita in tre centri commerciali di Roma, Firenze e Brescia per una divertente gara musicale. Ospiti d’onore: Biondo e Moreno

12 Novembre 2019 | 11:20 di Redazione Sorrisi

Non prendete impegni per i prossimi sabati: arriva #LaSfida, il nuovo tour in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti che sbarcherà il 16 novembre al centro commerciale Roma Est, il 23 al centro I Gigli di Firenze e il 30 all’Elnòs di Brescia.

Sorrisi vi invita a partecipare a una divertente gara condotta da Luca Abbrescia in cui potrete dimostrare la vostra conoscenza musicale e vincere dei premi.

Si parte dalle ore 11 di ogni sabato, quando due hostess accompagnate dal mitico Supertelegattone Oscar (in persona!) vi inviteranno a far parte del gioco. Ci sarà anche #beatinthebox, una postazione video in cui potrete mostrare le vostre doti canore e quelle dei vostri amici. E non è tutto: ogni giornata sarà arricchita dalla presenza di un ospite che si esibirà in un mini-concerto e risponderà alle nostre e vostre domande: a Roma e Brescia ci sarà Biondo, a Firenze ci sarà Moreno.

Ringraziamo Grana Padano e GrissinBon per la collaborazione.