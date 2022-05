Sigrid a Milano, arriva in Italia la star del pop norvegese

La giovane artista-rivelazione presenta il suo nuovo album al Santeria Toscana 31 Sigrid Francesco Chignola







Da Ålesund a Milano. Il 1° giugno arriva in Italia una delle più interessanti voci del nuovo pop europeo, diventata un caso discografico anche nel Regno Unito. Si tratta di Sigrid, 25 anni, all'anagrafe Sigrid Solbakk Raabe, artista norvegese che si è fatta notare per la prima volta a soli 18 anni con l'inno femminista "Please don't kill my vibe".

Dopo quella canzone, diventata un piccolo fenomeno virale, e l'Ep omonimo, Sigrid nel 2018 ha ricevuto uno dei più ambiti premi della musica britannica per un'artista emergente: il "BBC Music Sound of…". L'album di debutto è arrivato nel 2019, "Sucker punch": ha raggiunto il 1° posto in patria, ma è stato un successo da Top 10 anche nel Regno Unito.

Da allora Sigrid ha accumulato più di un miliardo di stream diventando una stella dell'elettropop. Il suo secondo album, "How to let go", è uscito da poche settimane, debuttando al secondo posto nelle classifiche inglesi e ottenendo ottime critiche.

A ospitare la giovane artista norvegese nel suo concerto italiano è il Santeria Toscana 31 di Milano dove Sigrid presenta anche il suo ultimo singolo "Bad life", in cui duetta con la band inglese Bring me the horizon.