Simone Grande al Junior Eurovision: «Da grande mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo»

Il vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids" a novembre rappresenterà l'Italia con "Pigiama Party" Antonella Silvestri







Manca poco più di un mese ad uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: il Junior Eurovision Song Contest. Quest'anno, l'Italia avrà un rappresentante d'eccezione: Simone Grande, il talentuoso vincitore della seconda edizione di "The Voice Kids".

Con la sua energia contagiosa e la sua voce potente, Simone porterà sul palco di questa 22ª edizione - in diretta da Caja Mágica di Madrid sabato 16 novembre, in onda su Rai2 e in streaming su RaiPlay - il brano "Pigiama Party", prodotto da Universal Music Italia. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua partecipazione a "The Voice Kids", il giovane cantante è pronto a sfidare i migliori talenti europei.

Sarà sempre Rai Kids ad occuparsi della produzione televisiva dello show con la conduzione dell’edizione italiana di Mario Acampa. Sulla piattaforma, inoltre, saranno disponibili contenuti esclusivi in avvicinamento alla finale di novembre. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in Spagna, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster RTVE e l’European Broadcasting Union (EBU).

Con “Let’s Bloom”, slogan di questa edizione, il Junior Eurovision Song Contest 2024 vedrà la partecipazione, oltre all’Italia e alla Spagna, di Albania, Armenia, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino (che torna dopo anni) e Ucraina.

Ma ecco cosa ci racconta Simone…

Rappresenterai l’Italia al Junior Eurovision Song Contest. È una grande responsabilità per un giovane artista. Come stai vivendo questo momento?

«Sono molto felice di rappresentare il nostro Paese e mi sto preparando bene. Ci sto mettendo tanto impegno per dare il meglio di me. Non voglio sfigurare al Jesc… È una grande opportunità»

Il brano che porterai è “Pigiama Party”. Puoi raccontarci come è nato e qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

«È stato pensato con una sola idea: quella di trasmettere gioia, felicità e amore. E che l’unica guerra possibile e che conosco è quella a suon di cuscini… È un brano che invita alla serenità. E in questo momento ci vuole proprio»

Anche se sei giovanissimo, quali sono i tuoi artisti preferiti?

«Marco Mengoni e Ultimo»

E i brani preferiti?

«Di Mengoni “L’essenziale” mentre di Ultimo “Ti dedico il silenzio”»

Durante la tua esperienza a “The Voice Kids”, hai avuto la possibilità di lavorare con Clementino. Quanto è stato importante il suo supporto e cosa hai imparato da lui?

«Mi sento davvero molto fortunato anche perché lui è simpatico, competente, bravissimo. Sono felice di essere stato nella sua squadra, perché mi ha insegnato tanto e mi ha aiutato a crescere. Clementino rimane un punto di riferimento importante nella mia vita»

A proposito di “The Voice Kids”, li senti ancora i tuoi giovanissimi compagni di avventura?

«Sì, li sento quasi tutti perché non ci siamo mai persi di vista. Loro sono molto contenti della mia partecipazione al Junior Eurovision Song Contest. Fanno il tifo per me»

E in famiglia? Nonni, zii, cugini…

«Sono orgogliosi tutti. Avevano già esultato quando ho vinto a “The Voice Kids” e ora questa esperienza rappresenta di certo un grande passo in avanti»

A scuola, i professori e i compagni cosa dicono?

«Sono contenti del percorso che sto facendo. Alcune volte mi chiedono incuriositi quello che ho fatto, l’esperienza che ho vissuto»

Come fai a gestire lo studio, i compiti?

«Frequento la seconda media. Ammetto che è un po’ difficile portare avanti i compiti della scuola e le lezioni di canto, però ce la sto mettendo tutta. Voglio raggiungere dei traguardi nel canto ma, al tempo stesso, non voglio perdere pezzi nello studio. La scuola è importante»

Partecipare a un evento internazionale come il Jesc ti darà l’opportunità di incontrare giovani talenti da tutta Europa. Quali aspettative hai su questa esperienza?

«Sono felice di fare nuove amicizie, darò il massimo per arrivare quanto più preparato possibile. Insomma, voglio cantare bene e spero che la mia performance sia buona. Incontrare giovani talenti di tutta Europa è per me molto stimolante».

Oltre alla musica, quali passioni coltivi?

«Mi piace cucinare, giocare a calcio. La mia vera passione sono gli animali, soprattutto i cani. Io ho due chihuahua»

Come ti immagini tra qualche anno?

«Spero di continuare a cantare e, quando sarò grande, mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo (ride)»

Cosa rappresenta per te la musica?

«Divertimento e passione»