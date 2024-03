Slimane: «All’Eurovision la mia esibizione sarà emozionante come un primo appuntamento»

L'artista che rappresenta la Francia all'Eurovision Song Contest si racconta, e sogna di cantare in Italia Carola Piluso







È iniziato il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest e nella finale prevista a Malmö in Svezia sabato 11 maggio a rappresentare la Francia sarà Slimane con il brano “Mon Amour”. Il cantautore ha vinto “The Voice: La Plus Belle Voix” (edizione francese di "The Voice") nel 2016 e da allora non si è più fermato. Ha venduto oltre due milioni di album, vanta sette milioni di fan sui social e con le canzoni non vuole solo raccontare una storia, ma vuole trasmettere un'emozione che rimanga nel cuore di chi lo ascolta.

Quando ci incontriamo in uno splendido albergo al centro di Roma si è preso una piccola pausa dal suo tour in Francia ma questa non è una vacanza, infatti è concentratissimo sui prossimi impegni lavorativi e sulla scrittura del nuovo album che preparerà subito dopo l'esperienza a Malmö.

È la prima volta che vieni nella Capitale?

Sono già stato a Roma qualche anno fa ed è come essere in un museo a cielo aperto. È una città magnifica e oggi c'è bel tempo, siamo stati fortunati. Dire che sono rimasto sorpreso dal Colosseo è banale però è vero, sono rimasto a bocca aperta quando l'ho visto.

C'è qualche piatto tipico della cucina romana che ti è piaciuto particolarmente?

Sì, la cacio e pepe che ho mangiato ieri è stata super!

La finale dell'Eurovision Song Contest si avvicina sempre di più. Come hai reagito quando hai scoperto che saresti stato tu a rappresentare la Francia?

È stato incredibile, sono molto fiero di rappresentare il mio Paese soprattutto perché porterò "Mon Amour" - un brano che ho scritto e composto io - però ho anche paura.

Di cosa hai paura?

La mia più grande paura è di non essere fiero di me stesso e poi ho anche paura di non riuscire a dare il meglio. È ovvio che vorrei essere tra i primi cinque classificati o addirittura vincere, però mi piacerebbe, comunque vada, riuscire a essere orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che farò.

"Mon Amour" è il brano che canterai a Malmö, raccontaci di più.

È una lettera d'amore, l'ho scritta per una persona e dentro ci ho messo tutto il mio cuore, la mia speranza, ma anche la mia disperazione. È un grido che mi è uscito dal cuore e ogni volta che si scrive una canzone d'amore si spera che la persona a cui è rivolta la ascolti. Questa canzone è lontana dai "canoni" dell'Eurovion a cui siamo abituati e non sarà così esplosiva ma vi assicuro che farà scintille!

È arrivata a destinazione questa lettera?

Io penso proprio di si.

Hai ricevuto una risposta?

Vorrei mantenere questo dettaglio privato perché la canzone si rivolge a un grande pubblico e se racconto troppo la mia storia poi per gli altri sarà più difficile immedesimarsi.

Nella canzone chiedi all'altra persona se ricorda il primo appuntamento fra voi, c'è un primo appuntamento che per te è stato memorabile?

Ho sempre avuto dei buoni primi appuntamenti, perché cerco sempre di creare momenti unici, ma una volta ho incontrato una persona che avevo visto solo in foto e nella realtà era molto diversa (ride).

Hai ascoltato i brani degli altri concorrenti in gara all'Eurovision?

Sì, tra i miei preferiti c'è il Belgio con “Before the party’s over” di Mustii e la Croazia con “Rim Tim Tagi Dim” di Baby Lasagna. Durante la gara vorrei conoscere personalmente gli artisti degli altri Paesi e condividere con loro le nostre sensibilità. Si va per vincere, ma non è solo questo, nella musica c'è spazio per tutti e per me la condivisione è parte integrante del concorso e della vita di un artista.

Cosa ne pensi della canzone di Angelina Mango "La Noia" che rappresenterà l'Italia?

Credo che sia l'artista che farà più parlare di sé quest'anno e penso che riuscirà a conquistare una buona posizione in classifica.

L'Eurovision è famoso per essere uno show esplosivo e molto scenografico, tu hai già pensato alla scenografia e cosa indossare?

Sono molto contento di lavorare con il giovane creatore Charles de Vilmorin e l'esibizione sarà un primo appuntamento, il look sarà elegante ma anche moderno. Non posso dirvi di più, voglio che sia una sorpresa!

Chi verrà con te in Svezia? Ti accompagnerà qualcuno della tua famiglia?

Con me ci sarà mio fratello più piccolo, tutta la mia squadra di lavoro che per me è come una famiglia, il direttore artistico e i ragazzi che hanno composto "Mon Amour" insieme a me.

Cosa porterai in valigia?

Mia figlia non verrà insieme a me e quindi dentro la valigia metterò una sua foto. Questa è la prima volta in cui starò fuori per tanto tempo e vorrei tenerla vicina a me con questa foto.

Dopo l'Eurovision cosa ti aspetta?

Adesso sono in tour in Francia e dopo spero di proseguire in Europa e di venire a cantare in Italia. Poi continuerò a scrivere nuove canzoni, nuove storie e preparerò il nuovo album.

Viaggiamo nel tempo e torniamo a quando eri bambino, qual è il tuo primo ricordo legato alla musica?

Ti posso raccontare la prima volta che ho cantato nella mia vita. Ero piccolo e i miei genitori vedendo un altro bambino che cantava in televisione hanno detto "guarda che bravo". Mi sono ingelosito immediatamente, perché anche io volevo cantare e allora ho cantato.

Pensi di essere riuscito a diventare l'artista che sognavi di essere?

È una domanda difficile a cui rispondere. Durante la crescita si cambia di continuo, si hanno sempre nuove aspirazioni, nuove idee e si continua a scrivere per mostrare un nuovo lato di noi stessi. Di una cosa sono sicuro: il bambino che ero è molto fiero e sorpreso dell'adulto che sono diventato.