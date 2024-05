Snowland Festival, tre giorni di musica ad alta quota

A Livigno concerti e dj set tra pop e musica elettronica, dagli Articolo 31 ad Anna Camilla Adami Lami







A oltre 2000m di altitudine, tra le piste innevate e i fuochi d’artificio. Così si è conclusa un’altra edizione di Snowland Festival, l’evento musicale che - tra relax, sport e divertimento nei pressi di Livigno - porta i più influenti artisti della scena pop ed elettronica internazionale a esibirsi ad alta quota in tre giorni di fuoco tra live e dj set senza sosta. Ecco il racconto della nostra esperienza giorno per giorno.

Tre giorni di festa e musica senza sosta tra il palco principale e una relax per momenti di svago tra barbiere, photo booth e persino una jacuzzi. Livigno si conferma la meta perfetta per conciliare sport, relax e divertimento tra piste da sci, percorsi ciclabili e spa. La magia del Passo dell’Eira e il panorama mozzafiato che offre riescono ad amplificare la potenza della musica per un divertimento senza limiti. Un festival da non perdere, pronto a ripartire con tutta l’energia che porta dal 25 al 27 aprile dell’anno prossimo.

Primo giorno

È D-Nill a rompere il ghiaccio, seguito dai dj set di Frank Van Janek e Przi che lasciano poi il palco agli attesissimi Articolo 31, per un’ora di live set di pura energia, che unisce come sempre ragazzi di ogni età in un unico coro con le braccia al cielo. A concludere la giornata prima dell’after party (appuntamento fisso all’Alpen Resort ogni sera da mezzanotte alle cinque di mattina) sono Maddix e Alok, due tra i più influenti dj e producer della scena internazionale.

Secondo giorno

La stanchezza della prima nottata inizia a farsi sentire, o almeno così sembra finché sul palco salgono Paco Osuna e Ricky Le Roy e tutti ricominciano a saltare e ballare senza mai fermarsi. Protagonista di questa serata non può che essere Deborah De Luca, che con due ore e mezza di dj set conclude con l’adrenalina a mille anche questa seconda serata.

Terzo giorno

È il momento più atteso, forse per la line up più varia tra generi, forse per l’emozione dell’ultimo giorno. In apertura Ernesto de Simone, seguito tra gli altri da Reygel e Rudeejay, per un dj set forse più pop ma che non manca nel coinvolgere il pubblico per tutta la durata dell’esibizione tra salti e poghi. Poi un’ora di fuoco per gli ormai amatissimi Artie 5ive e ANNA e, inutile dirlo, tutti cantano dall’inizio alla fine, dalla prima all’ultima parola. Dal suo primo singolo “Bando” alle ultime uscite “Vetri neri”, “Everyday” e “Vieni dalla baddie”, la giovane trapper ipnotizza completamente il pubblico. Ci lasciano alla fine della serata le Nervo e Morten, per un ultimo magico dj set sotto la neve e i fuochi d’artificio.