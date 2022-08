“Sono” di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz: il primo ascolto

Tra le novità di fine estate, arriva una collaborazione interessantissima nel brano “Sono” di Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz, disponibile dal 26 agosto in radio e in streaming. La canzone, realizzata come singolo che anticipa l'album di Eros “Battito infinito” in uscita il 16 settembre, è una ballad energica che parla di vita, di amicizia e naturalmente di musica. Alejandro Sanz è una celebrità assoluta nei paesi in cui si parla la lingua spagnola, ma la sua fama è decisamente internazionale.

Come molti di voi ricorderanno Sanz ha collaborato con grandi stelle del pop come Shakira, Alicia Keys, Miguel Bosè, Camila Cabello ma anche la nostra Laura Pausini. Il lancio del brano, non a caso, è a livello internazionale. La canzone, cantata in lingua spagnola e italiana, ha già un videoclip ufficiale che tocca il tema dell'infanzia e dello sport, argomenti molto importanti per i due artisti. Il nuovo tour internazionale di Eros parte il 15 settembre da Siviglia e toccherà gran parte del momento ma anche l'Italia fino al maggio del 2023.