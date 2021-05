Sorpresa: “La Vacinada” di Checco Zalone è Helen Mirren

L’attore e regista ha ideato un video musicale accanto alla stella del cinema inglese. Un inno alla campagna contro il Covid Helen Mirren e Checco Zalone in "La vacinada" Barbara Mosconi







All’alba del 30 aprile, senza nessun annuncio, né comunicati stampa né indizi sparsi nei giorni precedenti, Checco Zalone ha semplicemente aggiunto alle sue pagine Facebook e YouTube un video di tre minuti intitolato "La Vacinada" con la seguente didascalia: «L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA».

Il video racconta la storia di un turista spagnoleggiante, Oscar Francisco Zalon, che si perde in macchina nelle terre del Salento, si ferma a chiedere informazioni a una donna del luogo e, adocchiando la spalla della matura signora, si accorge della puntura del vaccino contro il Covid, «veccia muchacha immunizada», più avanti specificando «già richiamada».

A quel punto scatta il colpo di fulmine e il turista perduto trascorre il tempo con la “vacinada” tra una partita di bocce e un ballo nel frutteto («quando se mueve suave e sensual, parre che il femore è original»). Il tutto scandito dal ritmo di una trascinante bachata. Nemmeno a dirsi, in pochi giorni il video ha conteggiato quasi tre milioni di visualizzazioni.

Checco Zalone, di per sé schivo e restio ad apparire, ha scelto per questo ritorno in scena l’attrice Helen Mirren, il cui curriculum comprende un Oscar per il film “The Queen”, tre Golden Globe, quattro premi Bafta, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Award e un Tony Award («Miro tu cuerpo da cineteca, con l’anticuerpo dell’AstraZeneca» canta Zalone nel video).

Nata a Londra 75 anni fa, discendente per via paterna di un nobile russo, insignita dalla Regina del titolo di “Dame” (Dama Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico), da felice interprete sul palco delle opere di Shakespeare, Helen Mirren si è dimostrata una partner perfetta. «Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega Checco Zalone mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino» ha dichiarato l’attrice, già ripartita per gli Stati Uniti per nuovi impegni di set. «Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme».

Ma come è avvenuto l’incontro fra la gloria italiana e la signora del cinema mondiale? Forse non tutti sanno che da una quindicina d’anni Helen Mirren va e viene dalla Puglia tra un film e l’altro. Tutto iniziò con l’invito a un festival cinematografico in Salento, e fu amore a prima vista. Il mare, i colori, i paesaggi, le persone del posto: dopo qualche anno, l’attrice decise di comprare nei pressi di Tiggiano un’antica masseria in rovina e ristrutturarla, piantando intorno alberi di melograno da cui ricava e vende un succo meraviglioso. Si è messa pure a studiare l’italiano nonché il dialetto locale. Con il marito, il regista Taylor Hackford, si vede sovente in giro per il paese, a fare la spesa, a salutare e chiacchierare con la gente.

Poi una volta, arrivando in volo dagli Stati Uniti, vide in aereo un film di Checco Zalone e ne restò colpita. Qualche occasione di incontrarsi in questi anni c’è pure stata, sicché quando qualche tempo fa le chiesero se le sarebbe piaciuto lavorare insieme con lui, la signora Mirren si dichiarò entusiasta. Accontentata.

Non proprio un film, ma una breve storia in un video musicale. Checco Zalone aveva composto una canzone e ha pensato a lei. E a metà aprile l’attrice era appena tornata in Puglia. Il video è stato girato in un sol giorno, in una masseria nel basso Salento, con dei telefonini, qualche amico ad aiutare nelle riprese, l’estro e la bravura degli interpreti e, infine, la meticolosità rinomata di Zalone nel metterlo a punto.

Dopo averlo visto, Pietro Valsecchi, il produttore di tutti i successi cinematografici di Zalone, ha commentato: «Ancora una volta Checco ha saputo affrontare un argomento difficile e delicato come la vaccinazione, con leggerezza e imprevedibilità, al fianco di una meravigliosa Helen Mirren che gioca con lui senza timore sul tema dell’età e della passione. Un video che fa improvvisamente invecchiare tutta la commedia all’italiana che il nostro cinema propone sempre uguale a se stessa, tre minuti che mordono l’attualità senza retorica arrivando al cuore della risata».

Neppure i giornali inglesi si sono lasciati sfuggire la notizia: una delle loro attrici più rinomate in «un surreale video musicale che promuove le vaccinazioni anti-Covid» (“The Times”), «Helen Mirren ha recitato in uno spensierato ed eccentrico video che esalta i benefici dell’essere vaccinato contro il Covid» (“The Daily Telegraph”), «Helen Mirren ha collaborato con un comico italiano per un divertente sketch per promuovere il vaccino» (“Daily Mail”). Pleonastica domanda finale: l’attrice è “vacinada”? Vaccinatissima negli Stati Uniti, avendo lei la doppia cittadinanza.