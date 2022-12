Stadio in lutto: è morto il batterista Giovanni Pezzoli

Cofondatore del gruppo, aveva 70 anni Giovanni Pezzoli (è il primo a destra con gli occhiali da sole) nel 2016 dopo la vittoria al Festival Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







«Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni». Con queste poche righe e l’icona di un cuore spezzato, pubblicate sui social ufficiali della band, gli Stadio hanno annunciato la morte di Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore del gruppo con Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori nella primavera del 1981.

Giovanni Pezzoli, bolognese, aveva 70 anni ed era stato colpito da un grave malore nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016, mentre era in vacanza in montagna, proprio poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Un giorno mi dirai” e pochi giorni dopo l'avvio del “Miss Nostalgia Tour”.

Era tornato sul palco, solo per pochi minuti e proprio per suonare quel brano, nell'agosto successivo, all'Arena della Regina di Cattolica (Rimini), presentato da un emozionato e commosso Gaetano Curreri e accompagnato da un'ovazione. A giugno dello scorso anno, però, Pezzoli era stato di nuovo ricoverato in ospedale per accertamenti e negli ultimi tempi l’entourage del gruppo aveva rivelato l’aggravarsi delle sue condizioni.