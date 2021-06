Stash e i progetti dei The Kolors

Il loro ultimo singolo “Cabriolet panorama” è tra i brani più ascoltati in radio, così celebrano il successo con un vinile, “Singles”, disponibile dal 18 giugno Stash Alessandro Alicandri







Il loro ultimo singolo “Cabriolet panorama” è tra i brani più ascoltati in radio, così Stash e i The Kolors celebrano il successo con un vinile, “Singles”, disponibile dal 18 giugno solo sul sito web di Universal Music Italia, la loro etichetta discografica.

Stash, cosa contiene?

«È un 33 giri in edizione limitata e autografata con i brani che segnano la nostra nuova era, da “Pensare male” in poi».

E l’ultimo singolo?

«C’è in due versioni: l’originale e un remix di Big Fish dei Sottotono. Voleva mettere le mani sul brano e io non vedevo l’ora che me lo chiedesse. Sentirete che bomba!».

Stash, lei viene da un’edizione trionfale di “Amici”.

«È stata un’annata perfetta. Mi hanno detto che è stata la finale più vista dal 2015».

Che è l’anno in cui lei ha vinto lo show, vero?

«Già. Quest’anno con gli altri giudici Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto ho trovato l’intesa ideale. Siamo diventati amici e si è visto moltissimo!».

Come sarà la sua estate?

«Piena di concerti. Potevamo aspettare ma preferiamo salire sul palco anche se con poco pubblico distanziato. È doveroso verso un settore fermo da oltre un anno».

E poi che farete?

«Siamo già pieni di brani pronti. “Singles” è solo un aperitivo frizzante in attesa di un buffet prelibato».