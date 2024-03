Stefano Senardi: «La mia vita ha una colonna sonora davvero speciale»

Un grande discografico racconta la sua storia, dalle avventure ai concerti degli Anni 70 ai “dietro le quinte” con le stelle Enrico Casarini







Un libro sulla musica rock, scritto per chi l’ha vissuta e per chi negli anni d’oro invece non c’era. E l’autore è una persona che di musica ha vissuto in maniera totale, da ascoltatore, da commesso di negozio di dischi, da chitarrista di spiaggia e osteria, da grande discografico e infine da divulgatore. Stefano Senardi è stato per molti anni uno dei “nomi grossi” dell’industria musicale in Italia, e oggi si racconta in “La musica è un lampo”, un diario sentimentale pubblicato da Fandango Libri, zeppo di aneddoti e immagini rare, rarissime e stupefacenti. Perché non è così scontato che il 15 giugno 1972 un 16enne d’Imperia vada al Palazzo dello Sport di Genova a vedere Emerson Lake & Palmer e decida di conservare il biglietto, continuando a farlo per i concerti dei successivi 50 anni… «Sono sempre stato un collezionista seriale e, per la musica, quasi patologico» confessa Senardi «ma ho sempre consumato tutta la musica che ho “avuto”: mai tenuto dischi, libri e oggettistica varia sotto cellofan o naftalina».

“La musica è un lampo”: perché?

«In effetti non lo so. Si può dire? Forse viene dal fatto che quando parlo o scrivo di musica uso spesso la parola “folgorazione”, le cose mi “folgorano” sempre. Quando poi il titolo era già stato deciso, ho ritrovato una foto fatta a Formentera (in Spagna) con una maglietta promozionale dell’album “Lorenzo 1999 – Capo Horn” di Jovanotti: sulla maglietta c’era un lampo, e ho capito che era perfetta per la copertina».

Ha immaginato una colonna sonora per accompagnare la lettura?

«Sì, avevo pensato di mettere nel libro una playlist, ma non l’ho fatto: ho avuto paura che lo “sovraccaricasse”. Ora sono un po’ pentito… Ma forse è stato meglio così, dai: è il pretesto per un altro libro! Comunque avrei aperto la playlist con “It’s only music”, una canzone da “Manhole”, album del 1974 di Grace Slick. Non è molto nota, ma erano questi i dischi che da ragazzi letteralmente consumavamo. Il pezzo diceva che la musica può cambiare tante cose, darti tante sensazioni, ma alla fine appunto “è solo musica” e come tale va vissuta. Era lo spirito hippy di quegli anni».

Uno sguardo alle foto del libro ed è chiaro che nella musica lei ha vissuto una vita da sogno. Ma dietro gli incontri con gli artisti e gli eventi, c’è un aspetto negativo?

«Una volta un discografico mi disse: “Devi capire che gli artisti sono i nostri peggiori nemici”… Io ero giovane e questa cosa mi ferì, perché per me la musica è sempre stata una vera passione. Però è vero che se sei troppo idealista possono anche arrivarti delusioni forti da artisti che hai sempre considerato irreprensibili, coerenti… Per fortuna non capita spesso, e comunque succede in ogni “mondo”».

Qual è la cosa più straordinaria che pensa di essere riuscito a fare?

«Dovrei dire l’essere arrivato primo in classifica con i C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti, ndr), però preferisco ricordare la costruzione di un’amicizia con Franco Battiato, in cui l’aspetto professionale era diventato solo un’appendice. E l’amicizia con Lucio Dalla. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma andavo a trovarlo a Bologna e lo accompagnavo perfino a fare le diete nei centri benessere solo per il gusto di ridere insieme. E poi mi piaceva dare a chi lavorava con me quel che a me non era stato dato: corsi di aggiornamento, la possibilità di lavorare in gruppo…».

Dia a un adolescente di oggi i consigli giusti per entrare nel mondo musicale suo. I consigli d’ascolto del “professor” Senardi, insomma…

«Voglio che sia chiaro che questa lista potrebbe essere diversa già tra mezz’ora. Di getto, allora: “What’s goin’ on” di Marvin Gaye, “Sign ‘o’ the times” di Prince, “Dark side of the moon” dei Pink Floyd, il “doppio bianco” dei Beatles, “After the gold rush” di Neil Young, “So” di Peter Gabriel, “Desire” di Bob Dylan, “Quadrophenia” degli Who, “Astral weeks” di Van Morrison, “Graceland” di Paul Simon».

Ma lei suona qualche strumento?

«Negli Anni 70 sono stato “rimorchiatore” ufficiale da spiaggia e da osteria con la chitarra. Per la chitarra da spiaggia parliamo di un periodo “Lucio Battisti”; per l’osteria, penso a certe canzoni politiche, al repertorio di Francesco De Gregori e un po’ a quello di Paolo Pietrangeli».