08 Gennaio 2020 | 10:24 di Redazione Sorrisi

Per motivi tecnici, sul numero 1 di Sorrisi (uscito il 7 gennaio 2020) non era presente la Superclassifica. Eccola in esclusiva digitale. Al primo posto ritorna il rapper tha Supreme, seguito da Marracash in ascesa, mentre Tiziano Ferro perde la vetta ma resta sul podio.

Clicca qui per scaricare la Superclassifica.