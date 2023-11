svegliaginevra e “Nessun dramma”: «Voglio prendere la vita con leggerezza»

Il 24 novembre all’Arci Bellezza di Milano, svegliaginevra ha presentato il suo nuovo album “Nessun dramma”: è uscito da pochi giorni, ma nel pubblico già tutti cantano i nuovi pezzi, da “Solo cose stupide” e “Non mi piace”, “Sirene” e “Gelatai”. I fan cantano, ballano, piangono e ridono con lei.

Con una scaletta equilibrata tra nuovi pezzi e grandi classici, svegliaginevra è in grado di spaziare tra brani più pop come “qualcosa!”, “Come fanno le onde”, “DUE” e momenti in acustico con “Simone”, e “Lacrime e mascara”. Uno spettacolo completo, con ospiti come cmqmartina, CIMINI, M.e.r.l.o.t. e Goldielocks ad aggiungere valore ed energia a questa esibizione carica di colpi di scena.

Un concerto di svegliaginevra è una montagna russa di emozioni in un contesto intimo e che sa di casa, una serata per emozionarsi, divertirsi, ballare e tornare a casa felici e senza voce. Prima del live, l'abbiamo incontrata per farci raccontare le sensazioni di questi giorni così intensi.

Raccontaci di questo nuovo disco, cosa significa per te “Nessun dramma”?

«Ho cominciato a scrivere questo disco circa un anno e mezzo fa e quando ho avuto tutte le tracce davanti a me ho capito che “Nessun dramma” era il filone che le legava tutte. Cerco sempre di prendere la vita con leggerezza anche e soprattutto quando ci sono esperienze brutte o drammatiche e vorrei che tutti, io per prima, capissimo e accettassimo che bisogna andare avanti anche di fronte a quelle, addirittura traendone nuovi insegnamenti».

In “Non mi piace” dici: «Un pezzo di Dalla mi fa ragionare sempre». Quali sono i pezzi o gli artisti che in questi anni ti hanno fatta “ragionare” e che ti hanno accompagnata nella tua crescita artistica?

«Ho molti riferimenti. Sicuramente Battisti, Dalla e De Gregori, ma anche cantautori più vicini alla mia generazione come Daniele Silvestri, Samuele Bersani o Max Gazzè. C’è anche un importante movimento musicale femminile che mi ha sicuramente segnata nel mio percorso di crescita artistica, perché artiste come Levante, Elisa o Carmen Consoli hanno davvero fatto la differenza soprattutto per tutte le artiste donne che fanno fatica ad emergere. Si tende sempre a pensare che gli uomini possano usare parole più pesanti, perché per convenzione sociale spetta a loro trattare di società e di politica. Si pensa che alle donne resti parlare d’amore, come se non potessero fare altro. Eppure loro sono state in grado di dimostrare che anche una donna può dire la sua in ogni ambito. A livello internazionale mi vengono in mente Tori Amos, Kate Bush, Bjork, ma anche Lady Gaga o Taylor Swift, che sono sempre in grado di portare importanti messaggi sul palco».

A proposito di movimento musicale femminile, l’anno scorso parlando di Spotify Equal, hai detto: «Siamo sulla via, siamo all’inizio ma sono fiduciosa». Ora sei stata scelta come ambassador proprio di questo progetto per il mese di novembre. Come ti senti e cosa significa per te?

«Innanzitutto sono molto onorata per questa nomina. Per me è importante perché mi sento profondamente parte di questo movimento. Ho comunque trent’anni e per quanta strada ancora io abbia davanti faccio musica da tempo e so cosa vuol dire essere una donna in questo settore, in cui siamo ancora una minoranza. So quanto sia difficile emergere per una donna, e quanto sia importante avere un progetto come questo come riferimento, un supporto da persone con più esperienza che possano dire “okay ragazze, ce la possiamo fare. Abbiamo una voce anche noi ed è il momento di tirarla fuori"».

Sempre parlando di donne, hai recentemente collaborato con Goldielocks, un’artista peraltro internazionale. Come descriveresti il vostro incontro e quali sono stati i punti di scambio tra di voi?

«È stato incredibile. Io ho scritto in inglese per tantissimo tempo e sono sempre stata molto legata alla musica internazionale. Quando mi è arrivato il provino e ho ascoltato il pezzo per la prima volta sembrava già un brano di grande successo. È stato bellissimo trovare un mio spazio e ampliare reciprocamente le nostre visioni delle cose nel brano. Poi devo dire che lei non è solo un’artista estremamente talentuosa ma anche una grande persona, semplice ed estremamente appassionata. Credo sia anche per questo che è nato da subito un gran feeling tra noi. Sono davvero contenta del risultato finale».

Per quanto riguarda la tua esperienza internazionale sappiamo che hai suonato per molto tempo in Australia. Quanto e come ti ha influenzata questa esperienza nel tuo percorso artistico? Lo fa ancora?

«Inizialmente sono andata in Australia proprio perché scrivevo in inglese e purtroppo in Italia le possibilità di emergere per chi lo fa sono sicuramente più basse. Sapevo infatti che tornando in Italia sarei dovuta tornare a scrivere in italiano. Ma è sicuramente un’esperienza che mi ha fortificata e mi ha fornito un importante bagaglio culturale, ho scoperto tanti posti e nuovi parti di me. Andare in Australia ha spezzato quella mia routine che mi impediva di vedere tutti gli aspetti su cui dovevo crescere. Un’esperienza come questa, così lontana dalla tua “comfort zone” tira fuori sicuramente nuove caratteristiche di te che non conoscevi. Porterò sempre con me questa esperienza perché se non fossi mai andata lì non sarei mai tornata per realizzare il mio progetto in italiano ed essere tutto ciò che sono ora».

Come descriveresti il tuo percorso artistico in questi anni, quali sono stati i cambiamenti che lo hanno caratterizzato?

«Potrei stare le ore a rispondere a questa domanda! Quello che posso dire è che a disco finito erano estremamente evidenti le differenze tra questo e il primo. Il primo l’ho scritto molto d’istinto e per necessità, perché ero io ad avere bisogno di spiegare me stessa e ciò che mi circondava. Il secondo è stato sicuramente un disco di sperimentazione, volevo capire esattamente in che direzione stessi andando, come artista e come persona. Il terzo è arrivato nel momento esatto in cui capito quanto fosse grande quello che sto facendo, perché vorrei arrivasse a più persone possibili. Ho studiato un modo per semplificare il mio linguaggio, cercando di cogliere momenti o tematiche che potessero coinvolgere tutti, a partire da me stessa. Posso dire quindi che il cambiamento più grande è stato sicuramente nel mio modo di comunicare».

A proposito di linguaggio, l’anno scorso dicevi che il tuo obiettivo per questo disco era proprio quello di ampliare il tuo vocabolario. Com’è andata?

«Io mi ritengo soddisfatta. Chiaramente sto già pensando a come migliorare ancora su questo aspetto per il quarto disco, ma posso dire che con “Nessun dramma” mi sono avvicinata tantissimo a quello che ho sempre voluto fare, con le parole tanto quanto con la musica».

Se per questo disco l’obiettivo era ampliare il vocabolario, quale sarà l’obiettivo del prossimo?

«Sicuramente in parte sarà lo stesso, ma cercando di sviluppare ancor meglio il mio modo di affrontare le tematiche più complesse. Il mio obiettivo è quello di semplificare al massimo, per potermi spiegare sempre meglio. Sono cresciuta con Lucio Battisti e Vasco Rossi come modelli, per me poche parole sono in grado e devono esprimere concetti molto grandi».

Parliamo dei live: dopo Milano, presto arriverai anche a Roma. Ci sono dei brani in particolare che non potranno mai mancare?

«Ci sono tante canzoni che vorrei suonare, se potessi le suonerei tutte! Ogni canzone è stato un tassello nella mia crescita artistica fino ad arrivare a questo nuovo disco. Però se devo citare una canzone che penso avrò sempre bisogno di suonare dal vivo è “senza di me.”, il mio primo pezzo. In brani come questo, come anche “Elastico”, continuo a sentire e ritrovare me stessa. Sono cambiata tanto, vivo le cose in modo diverso, compresi i miei stessi pezzi. Eppure alcuni di questi restano come una costante dentro di me. Mi vengono in mente anche “qualcosa!”, “Quello che volevi” e “Vedo solo fiori”; penso che non mancheranno mai in scaletta, da qui al mio ultimo live»

Hai organizzato una fanzine e un contest per le nuove magliette, com’è il rapporto con i tuoi fan?

«Amo il rapporto che ho con il mio pubblico. Parlo con tutti come lo faccio con i miei amici più stretti, mi piace prendermi cura di ognuno di loro. Ho spesso l’ansia di scrivere qualcosa che possano non capire, ma tengo al fatto che assorbano tutto quello che faccio. La fanzine è il mio modo di dire “non ho potuto stampare il disco, però vorrei che voi aveste qualcosa che vi leghi ad esso e a me". È una raccolta di foto e scritte da cui è possibile capire a pieno cosa voglio dire con questo disco. Vorrei che in qualche modo tutti potessero entrare nel mio mondo».

Cos’è per te il “Per sempre”? In questo disco ne parli in modo quasi astratto, irraggiungibile. Ma qual è la prima cosa che ti viene in mente davanti a queste due parole?

«Secondo me, ripensando a tutta la mia vita, è un concetto molto legato alla famiglia e agli amici. Crescendo ti rendi conto che i rapporti veri sono quelli con le persone che ti hanno vista crescere, cambiare, e non ti hanno lasciata».

Se potessi tornare da quella Ginevra che scrive “senza di me.”, cosa le diresti?

«Le direi di non provare a cambiarsi. Se avessi tolto tutte le paranoie che ho avuto probabilmente l’avrei vissuta meglio, ma non sarei chi sono adesso. Le direi “credi di più in quello che fai, stai andando bene”».