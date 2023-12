Taylor Swift da record: tour da 1 miliardo di dollari

Battuto il primato di Elton John. Risultato raggiunto nel solo 2023 Taylor Swift Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Nuovo record per Taylor Swift e il suo “Eras Tour”, che dopo aver fatto sfracelli negli Usa e in Sud America, presto arriverà in Asia e in Europa: secondo i dati di Pollstar, il tour è il primo a incassare oltre un miliardo di dollari, risultato raggiunto nel solo 2023, superando il primato a lungo detenuto da Elton John con il “Farewell Yellow Brick Road, che incassò oltre 939 milioni di dollari.

Taylor Swift è l’artista più ascoltata del 2023 su Spotify, con oltre 25 miliardi di stream, ed è stata anche nominata “Persona dell'Anno” dal magazine “Time”, battendo personaggi del calibro di Vladimir Putin, il re d’Inghilterra Carlo III e Barbie, e diventando la prima artista che riceve da sola il riconoscimento da 96 anni, da quando la rivista nomina la persona dell'anno.