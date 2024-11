The Book of Mormon, il leggendario musical arriva finalmente in Italia

Lo spettacolo sbarcherà al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025, i biglietti sono già in vendita Francesco Chignola







Chiunque abbia avuto la fortuna di vederlo a New York oppure a Londra ne è rimasto folgorato e lo ha consigliato a tutti i suoi amici. Ma pur avendo debuttato ormai 13 anni fa (nel 2011 a Broadway), "The Book of Mormon" non era mai approdato sui palchi italiani. Lo farà finalmente tra un anno, dal 10 al 21 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano. Scritto da Trey Parker e Matt Stone (i creatori di "South Park") con Robert Lopez, il pungente ed esilarante spettacolo satirico ha come protagonisti due giovani e ingenui missionari mormoni che si ritrovano a diffondere la loro religione in un villaggio nel Nord dell'Uganda. "The Book of Mormon" vinse ben nove Tony Award ed è uno dei musical di maggior successo al mondo, con incassi superiori a 800 milioni di dollari. I biglietti per le date italiane sono disponibili da oggi sul sito ufficiale degli Arcimboldi e su Ticketone.