The Last Dinner Party, le cinque ragazze inglesi diventate un piccolo fenomeno

Oggi esce il loro primo album, il 25 febbraio saranno in concerto a Milano The Last Dinner Party Francesco Chignola







Cinque ragazze dallo stile esuberante e dal grande talento musicale stanno diventando il fenomeno discografico del momento. loro si chiamano The Last Dinner Party e proprio oggi, 2 febbraio 2024, è uscito il loro album di debutto, "Prelude to ecstasy".

Siamo a Londra ed è il 2020 quando tre giovani studentesse (la cantante Abigail Morris, la chitarrista Lizzie Mayland e la bassista Georgia Davies) decidono di mettere insieme una band, poi completata nella formazione a cinque con l'arrivo di un'altra chitarrista e polistrumentista, Emily Roberts, e della tastierista Aurora Nishevci.

Inizialmente chiamate The Dinner Party, nei primi tempi faticano a farsi notare ma cominciano a farsi un nome nel circuito dei locali indie londinesi. Fino a quando riescono a strappare un contratto alla Island (e a quel punto devono proprio cambiare nome perché i Dinner Party esistono già).

Il loro primo singolo "Nothing matters" è uscito soltanto pochi mesi fa, nell'aprile 2023, eppure The Last Dinner Party hanno già ottenuto risultati eccellenti, suonando a Glastonbury e negli show di Jools Holland e Graham Norton sulla Bbc, e finendo in Top 10 nella classifica delle radio alternative americane.

Il tutto con un pugno di canzoni: fino a oggi erano soltanto cinque. Ma l'album "Prelude to ecstasy" è una bella conferma per una band diventata un caso discografico: nelle loro canzoni si ritrovano rabbia soppressa, ironia scanzonata, propensione al melodramma, e una coesione sonora che ben si sposa con il loro look barocco e l'esuberanza delle esibizioni live (e dei videoclip).

The Last Dinner Party saranno in Italia il 25 febbraio, alla Santeria di Milano.