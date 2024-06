“Tim Summer Hits”, 4 serate a Roma e poi su Rai1

Andrea Delogu e Carlo Conti, padroni di casa, ospiteranno sul palco la bellezza di oltre 70 cantanti Carlo Conti Stefania Zizzari







Pensate a un artista del panorama musicale di oggi... e pure di ieri. Bene. Molto probabilmente si esibirà sul palco del "Tim Summer Hits" a Piazza del Popolo a Roma da martedì 11 a venerdì 14 giugno.

Andrea Delogu e Carlo Conti, padroni di casa, ospiteranno sul palco la bellezza di oltre 70 cantanti, che il pubblico di piazza del Popolo potrà ammirare e applaudire gratuitamente (la manifestazione, di Rai Pubblicità e Tim, e prodotta da Friends tv, è in collaborazione con Roma capitale - Assessorato ai Grandi Eventi) . E se non siete a Roma? Niente paura: lo spettacolo si potrà gustare in prima serata su Rai1 (e su Rai Radio2) dal 28 giugno per quattro venerdì (più una puntata con "il meglio di").

Qualche nome dei protagonisti che saliranno sul palco?

Nella prima serata di martedì 11 ci saranno tra gli altri Annalisa,Tananai, Antonello Venditti, Arisa, Emma, Geolier, Gianna Nannini, Mahmood, The Kolors, Ermal Meta. Nella seconda serata Ghali, Rocco Hunt, Raf, Coma_Cose, Alessandra Amoroso, Bigmama, Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Noemi, Tommaso Paradiso. Nella serata di giovedì saranno sul palco Achille Lauro, Angelina Mango, Corona, Elodie, Fedez, Emis Killa, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Nek, Gigi D'Alessio, i Pooh, Rose Villain. Nella serata finale di venerdì, Colapesce Dimartino, Fabrizio Moro, Irama, La Rappresentante di Lista, Olly, La Sad, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Santi Francesi, Ricchi e Poveri, Sarah, Paola & Chiara. Per citarne solo alcuni...

«In pratica, si fa prima a dire chi non c'è!» ride Carlo Conti. «Questo è il mio terzo anno alla conduzione dello show» spiega Andrea Delogu «ed è come se fossi cresciuta con lui: stavolta siamo stati promossi da Rai2 a Rai1!». E il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha aggiunto: «Per noi la musica è importantissima. Portiamo particolare cura agli eventi musicale e riuscire a portare musica gratis per quattro serate in Piazza del Popolo è davvero importante».