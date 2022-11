Tiziano Ferro, Francesco Guccini e Andrea Bocelli aprono la Milano Music Week 2022

Dal 21 al 27 novembre si terrà la sesta edizione della Milano Music Week 2022. La direzione artistica è affidata a Colapesce e Dimartino Colapesce e Di Martino Antonella Silvestri







Dal 21 al 27 novembre Milano si veste di festa e musica. Torna, per la sesta edizione, la Milano Music Week, promossa da Comune di Milano, Assomusica, Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana, Nuovo Imaie – Nuovo Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. La manifestazione porta la firma di due direttori artistici d’eccezione: Colapesce e Dimartino, affiancati dalla direttrice della Fondazione Italia Music Lab, Nur Al Habash. Il duo incontrerà il pubblico e si esibirà in uno showcase acustico domenica 27 novembre (ore 19.00) nella sede in piazza Gae Aulenti di UniCredit, sponsor principale di questa edizione. Sette giorni di festa, in cui i fan potranno incontrare e conoscere più da vicino i loro artisti preferiti. Una full immersion nella musica e nello spettacolo. Il 3 novembre, in Santeria (viale Toscana, 31) è stata presentata alla stampa la manifestazione che, per il secondo anno, è organizzata da Fondazione Italia Music Lab - hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani.

L’evento si apre il 21 novembre con la performance di Andrea Bocelli che si esibirà con i figli Matteo e Virginia in diretta da Piazza Duomo. Un set dalla terrazza del Mondadori Megastore dalla quale il trio Bocelli, eccezionalmente insieme per la prima volta in Italia, eseguiranno in anteprima alcuni brani estratti dal loro primo album insieme "A Family Christmas”. Anche quest’anno la manifestazione avrà due anteprime speciali: il 17 novembre Tiziano Ferro incontrerà i fan al Teatro Manzoni, mentre il 18 Francesco Guccini sarà a La Feltrinelli di piazza Piemonte intervistato da Luca De Gennaro.

Durante la Milano Music Week ci sarà spazio per i talk che si terranno per la maggior parte all’Apollo Club e saranno divisi in giornate tematiche: lunedì 21 novembre si parlerà del futuro del music business, martedì 22 delle nuove tecnologie, mercoledì 23 di Music Export, giovedì 24 del rapporto tra il settore Spettacolo e la politica e venerdì 24 di sostenibilità, equità e responsabilità sociale. Proprio venerdì 24 novembre la settimana si chiuderà con un ospite speciale, Amadeus, che darà qualche anticipazione sul prossimo Festival di Sanremo.

Il programma, oltre ai concerti concerti live e dj set, prevede workshop ed eventi speciali, diffusi in diversi luoghi in città. Tornano con la loro programmazione i locali habitué della Milano Music Week: l’Apollo Club, Santeria, Mare Culturale Urbano, i locali del quartiere Nolo, le postazioni in tutta la città di Open Stage. Tra le “nuove entrate” l’Hard Rock Cafe Milan con conferenze, concerti e presentazioni e Cascina Nascosta con il mercatino dei vinili e eventi come sabato “Vengo anch’io – se hai la bici, sì – La Milano di Jannacci a pedali”.

Il programma della Milano Music Week.

Gli incontri con gli artisti

ANTEPRIMA giovedì 17 novembre: ore 16.00 c/o Teatro Manzoni: Tiziano Ferro. Modera Nur Al Habash. Organizzato con Mondadori Store.

Lunedì 21 novembre

Ore 16.30 – 17.15 c/o YelloSquare Milan: Alfa e Mattia Stanga.

Ore 17.30 – 18.15 c/o YelloSquare Milan: Sick Luke. Modera: Giacomo Guerinoni.

Ore 18.30 – 19.15 c/o YelloSquare Milan: Paola Zukar. Di e con Luca de Gennaro.

Martedì 22 novembre

Ore 16.30 – 17.15 c/o YelloSquare Milan Nada. Modera: Giulia Cavaliere.

Ore 17.30 – 18.15 c/o YelloSquare Milan: Alan Sorrenti, Ceri, Colombre. Modera Carlo Pastore.

Ore 18.30 – 19.15 c/o YelloSquare Milan: Africa Unite. Modera Damir Ivic.

Mercoledì 23 novembre

Ore 15.30 – 16.15 c/o YelloSquare Milan: Mogol e Cheope. Modera Paolo Giordano.

Ore 15.30 – 16.15 c/o Santeria: Tony Hadley.

Ore 16.30 – 17.15 c/o YelloSquare Milan: Inoki e Dj Shocca. Modera Matteo Villaci.

Ore 16.30 – 17.15 c/o Santeria: Clever Gold e Dutch Nazari .

Ore 17.30 – 18.15 c/o YelloSquare Milan: Max Brigante. Di e con Luca de Gennaro.

Ore 17.30 – 18.15 c/o Santeria: Selton. Di e con Alessandro Grieco.

Giovedì 24 novembre

Ore 17.30 – 18.15 c/o YelloSquare Milan: Celso Valli. Di e con Luca de Gennaro.

Ore 18.30 – 19.15 c/o YelloSquare Milan: Venerus. Di e con Alessandro Grieco.

Ore 18.30 – 19.15 c/o Arci Bellezza: Margherita Vicario. Modera Nur Al Habash.

Venerdì 25 novembre

Ore 16.30 – 17.15 c/o YelloSquare Milan: Ginevra. Di e con Alessandro Grieco.

Ore 17.30 – 18.15 c/o YelloSquare Milan: Maurizio Salvadori. Di e con Luca de Gennaro.

Ore 18.30 c/o Apollo Club: Amadeus - Il Sanremo che verrà. Intervengono Federica Lentini, Tommaso Sacchi, Nur AlHabash. Modera Luca de Gennaro.

Ore 18.30 c/o laFeltrinelli di Piazza Piemonte: Alice. Modera Enzo Gentile * .

Sabato 26 novembre

Ore 17.00 c/o laFeltrinelli di Piazza Piemonte: Francesco Guccini. Modera Luca de Gennaro * .

Domenica 27 novembre

Ore 18.30 – 19.15 c/o UniCredit Auditorium: Colapesce e Dimartino. Modera Filippo Ferrari.

Ore 19.30 c/o YelloSquare Milan: Coma Cose. Modera Dario Falcini.

È possibile prenotarsi sulla piattaforma DICE dal 10 novembre, fino ad esaurimento posti (tranne per gli eventi segnati con asterisco).