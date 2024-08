Tony Effe e Gaia: «Ecco come è nata “Sesso e samba»

Sono la coppia dell’estate, noi li abbiamo incontrati subito dopo una esibizione live Stefania Zizzari







L’ascolti una volta e poi nel ritornello ci resti impigliato dentro. E per tutto il resto della giornata continui a canticchiare: «Sesso e samba, sesso e samba...». È esattamente quello che si chiama un “tormentone”. Un piacevolissimo tormentone. Anche perché Tony Effe e Gaia, che lo cantano, sono insieme uno splendore di coppia. Bravi, bellissimi, adorati dal pubblico e davvero sembrano fatti per cantare insieme. Li abbiamo incontrati a Molfetta in occasione di “Battiti Live”: subito dopo la loro esibizione sono venuti a trovarci nel “glass” di Sorrisi, che si trovava appena dietro al palco, scortati da una squadra della security che a fatica è riuscita a tenere a freno l’entusiasmo dei tantissimi fan. Perché, in una estate che è il trionfo dei duetti, il loro è tra i più azzeccati.

Prima di cominciare, una domanda a Tony, per quelle poche persone che ancora non lo sanno: ti chiami Nicolò Rapisarda, come mai il nome d’arte Tony Effe?

Tony: «Da bambino ho fatto una serie tv in cui mi chiamavo Tony Fornari (era “Tutti per uno” su Rai1 nel 1999, ndr). Su Facebook ho scelto proprio quel nome, che è poi diventato Tony Effe… ed è rimasto».

Gaia: «Suona bene!».

Come è nata la vostra collaborazione?

Gaia: «È nata un po’ per caso e in modo naturale. Ci siamo incontrati per la prima volta in un contesto fuori dalla musica un anno fa, più o meno, e poi ci siamo trovati la seconda volta in studio insieme. L’idea di “Sesso e samba” già c’era e il risultato è stato naturale, ed è per questo che la gente si è “agganciata” al pezzo: non è stato troppo pensato, ecco».

Quando vi siete incontrati la prima volta?

Tony: «Per caso in un bar a Milano, dove lei era con Ghali e altri amici. Io stavo andando a incontrare Ghali e ci siano conosciuti in quella occasione. La seconda volta ci siamo ritrovati in studio, appunto».

La prima impressione che avete avuto l’uno dell’altra?

Tony: «Ho pensato che fosse una ragazza alla mano».

Gaia: «Idem. Mi ha fatto subito ridere, è simpatico… è stata una piacevole sorpresa».

Il brano parla di due mondi diversi che si incontrano: in che cosa invece vi somigliate?

Tony: «È la sensibilità che ci fa somigliare».

Gaia: «Confermo. In comune abbiamo la sensibilità. Lui entra in una stanza e capisce cosa sente chiunque si trovi lì dentro. E questa cosa la rivedo in me».

E le differenze?

Tony: «Nelle note vocali che io non prenderò mai (ride)».

Gaia: «La differenza è che lui è molto veloce a scrivere e trova subito la strada vincente, io sono un po’ più cerebrale».

Gaia, hai insegnato passi di samba a Tony?

Gaia: «Sì, ed è un bravo ballerino».

Tony: «Devo fare un po’ di pratica ma… ce l’ho nel sangue quel ritmo (ride)».

Tony, hai insegnato a Gaia qualche frase in romanesco?

Tony: «Non ancora, ma magari parlando con me prima o poi qualche inflessione la prenderà».

Gaia: «Un “e daje” ogni tanto mi esce (ride)».

Gaia, e tu qualche espressione in portoghese l’hai insegnata a Tony?

«Non ancora ma ci sarà tempo: abbiamo gran parte dell’estate per farlo diventare poliglotta!».

Qual è il segreto della vostra hit, doppio Disco di platino, ai vertici delle classifiche streaming e radio, con più di 85 milioni di stream (ossia di ascolti) totali?

Tony: «Il segreto è che non c’è un segreto. Quando provi a programmare una cosa non può venire in modo naturale, invece le hit devono venire spontaneamente. E questa è nata così: in modo semplice».

Gaia: «Il fatto che non ci abbiamo pensato troppo».

Quindi non vi aspettavate questo successo?

Tony: «Decisamente no, è stato un continuo sorprenderci. Adesso quasi quasi ci siamo abituati (ride)».

Gaia: «Eravamo sorpresi dai risultati. I primi giorni ci scrivevamo: “Ma è vero? Pazzesco!”».

Prima di salire sul palco insieme cosa fate?

Tony: «Bevo un sorso d’acqua».

Gaia: «Lui è sempre molto carino nel far arrivare un bicchiere d’acqua anche a me. Nicolò è proprio una persona sensibile e attenta, che si prende cura degli altri e di chi gli sta vicino. Quindi beviamo un sorso d’acqua, ci scambiamo uno sguardo e poi… si va sul palco».

Gaia: il tatuaggio di Tony che preferisci?

«A me piace l’angioletto che ha nella parte sinistra del collo, il Cupido. Mi piace in generale tanto il collo tatuato».

Tony: il tatuaggio di Gaia che preferisci?

«Il cerchio sull’interno dell’avambraccio. È particolare».

Avete dei rituali portafortuna?

Gaia: «Sono sempre alla sua sinistra».

È una cosa studiata?

Tony: «In realtà è iniziata così e adesso per scaramanzia continuiamo così: Gaia sta alla mia sinistra».

Il videoclip di “Sesso e samba”, con oltre 25 milioni di visualizzazioni, è al primo posto tra i video musicali più visti. Dove l’avete girato?

Gaia: «In una discarica di automobili fuori Milano».

L’avete pensato voi?

Gaia: «Attilio Cusani, che ha diretto il video, ha creato l’atmosfera. Ma anche lì è venuto tutto in modo naturale: siamo arrivati e non avevamo neanche deciso prima i look. In generale, quando cantiamo insieme non ci sentiamo mai prima per decidere i look. E spesso ci ritroviamo vestiti dello stesso colore».

Quanto tempo avete impiegato per girarlo?

Gaia: «Il video è stato girato in modo veloce. Tony si è pure fatto una “pennica” a metà registrazione… eravamo molto rilassati».

Tony, una pennica… ma come?

Tony: «Sì, poi mi sono svegliato tutto gonfio (ride)».

Gaia: «È stata colpa mia, perché ci ho messo tanto a prepararmi».

Tony: «Ma no, in realtà abbiamo dovuto interrompere le riprese per un po’ perché ha iniziato a diluviare».

E quindi tu hai fatto un bel riposino…

«Sì, sono proprio “svenuto” (ride). Alla fine abbiamo girato tutto in una mezza giornata, eravamo rilassati».

Che cosa vi aspetta adesso?

Tony: «Continuo il mio “Icon summer tour”, che arriverà ad Agrigento, Riccione, Olbia, Ascoli, Pescara… Poi ci saranno le due date nei palazzetti dell’“Icon tour”: il 5 ottobre sarò a Roma al Palazzo dello sport e il 12 ottobre a Milano all’Unipol Forum».

Gaia: «Anche io proseguo il mio tour ad agosto e sarò, tra le altre tappe, a Vasto Marina e Porto Santo Stefano».

Senza gelosie: l’artista con cui vorreste fare il prossimo duetto?

Tony: «È una domanda difficile, non saprei».

Gaia: «Forse per scaramanzia non lo direi: con Tony ha funzionato proprio perché è nato così, allora anche per le prossime collaborazioni non direi nulla».

La canzone dell’estate della vostra vita?

Gaia: «“Já sei namorar” dei Tribalistas».

Tony: «“Estate” dei Negramaro».

La hit dell’estate, “Sesso e samba” a parte?

Gaia: «“Black nirvana” di Elodie, “Come un tuono” di Rose Villain».

Tony: «A parte “Sesso e samba”, una molto bella è “Sesso e samba”… mi piace tantissimo (ride)».