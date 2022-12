Tony Hadley, 40 anni di carriera e non sentirli

L’ex cantante degli Spandau Ballet ha appena concluso in Italia il suo tour internazionale ed è in vena di confidenze Giusy Cascio







«Thank you, Sorrisi. Mille grazie per questa intervista». Tony Hadley è un vero gentleman inglese e prima di cominciare la conversazione ringrazia, con stile. Sciarpa al collo per proteggere la voce, l’ex cantante degli Spandau Ballet ha appena concluso in Italia il suo tour internazionale per i 40 anni di carriera ed è in vena di confidenze. Non traccia bilanci, non ha rimpianti, non ha rimorsi. Sorride e dice: «Essere sopravvissuto a quattro decenni di musica, per me, è semplicemente un miracolo».

A chi vuole dire grazie per questo miracolo?

«Agli Spandau. Perché senza di loro non sarei qui oggi. Agli inizi, 42 anni ani fa, con altri nomi, eravamo una band scolastica. Come tutti gli altri ragazzi, sognavamo di diventare delle star e di partecipare al programma musicale “Top of the Pops” e ci siamo riusciti. Ci sono stati “up and down”, su e giù: momenti belli e momenti brutti, ma è la vita. Resta il fatto che il sogno che condividevo con loro è diventato un lavoro. Poi vorrei ringraziare i miei amici, gli stessi di quando ero bambino. E anche la mia prima moglie, Leonie. E la seconda, Ali, assieme ai miei cinque figli: Tom (38 anni), Toni (36), Mackenzie (31), Zara (15) e Genevieve (10). In tutto questo tempo hanno sempre assecondato il lato “egoista” che c’è in ogni artista. Sì, perché chi fa musica di mestiere, pensa sempre alla musica».

Il momento più bello e il momento più brutto di questi 40 anni?

«Anche i momenti brutti sono esperienze positive, ma preferisco non ricordarli. Quanto ai momenti belli, citerei senz’altro il primo disco con gli Spandau Ballet, la canzone “True” al 1° posto in classifica in 21 Paesi, il Live Aid… ma anche il mio ultimo concerto alla Symphony Hall di Birmingham con una splendida orchestra lo scorso ottobre e quello di Milano al Teatro degli Arcimboldi il 23 novembre. Come si dice in italiano “the best is yet to come”?

Il meglio deve ancora venire?

«Ne sono convinto».

Quali artisti l’hanno ispirata agli esordi e chi la ispira oggi?

«I Queen, David Bowie, Rod Stewart, i Pink Floyd erano i miei preferiti da ragazzo. Ma amavo anche il punk: Sex pistols, The Clash. Oggi mi piacciono rock band un po’ ibride come The Killers».

Ha visto il documentario “Blitzed!” su Netflix?

«No, avrei dovuto?».

C’è il chitarrista degli Spandau Ballet, Gary Kemp, che parla dei vostri primi passi al Blitz, il locale di Londra dove tutto iniziò.

«Beh, se racconta tutto lui… (ride)».

A un certo punto si intravede anche lei, giovanissimo.

«Non amo guardarmi in tv, detesto le vecchie foto, i filmati del passato».

Perché?

«Mi fa venire in mente che sono in lotta con il mio peso, che devo tenermi in forma per andare avanti. Per questo mi alleno sempre un po’. Faccio cyclette e pesi negli hotel. Quando posso, vado a correre all’aperto».

Prima del tour si è messo anche a dieta?

«Cerco di mangiare sano».

E ci riesce?

«Ieri sera ho mangiato il branzino: sarebbe stato sano, se non avessi bevuto anche il vino. Ma la tavola è una tentazione continua, come si fa?».

Il suo cibo preferito?

«Quello indonesiano, molto speziato. Le tapas spagnole, gli hamburger americani molto unti e la vostra pasta alle vongole, fuori categoria: vince su tutto. Ma, a proposito di vittorie italiane… com’è possibile che l’Italia sia fuori da questi Mondiali di calcio. Io non riesco a seguire questa edizione senza di voi: troppo strana, non me ne faccio una ragione!».

Lei è molto legato al nostro Paese fin dagli Anni 80. Cosa ricorda di quel periodo di eccessi?

«La cosa più pazza, ma in senso bello è stata andare al Festival di Sanremo con i Duran Duran. Un caos, con i fan in delirio. Tra i momenti più divertenti della mia vita».

Lo sa che i fan di allora ancora sperano in…

«In un mio ritorno nella band?».

È un’idea così pazza?

«I ragazzi sono andati troppo oltre e ho detto basta nel 2017. Hanno esagerato, mi hanno messo all’angolo. Non dirò mai cosa hanno fatto, ma loro lo sanno».

Non sente più nessuno di loro?

«L’unico a cui telefono è Steve (Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, ndr). Perché le nostre madri erano amiche. Quando lui ha perso prima la sorella e poi la mamma, abbiamo lasciato da parte le tensioni e le incomprensioni».

Martin Kemp, il bassista, ha appena pubblicato l’autobiografia “Ticket to the world”, in cui sembra scusarsi con lei.

«Ho letto le scuse, ma non so a cosa mirino, esattamente. Quindi la mia risposta è no: non ci sarà nessuna “reunion”. Se lascio, lascio. Indietro non si torna».

Però nei suoi show continua a cantare le canzoni degli Spandau.

«Perché sono parte della mia vita, della vita dei fan, sono patrimonio di tutti. Non mi stanco mai di cantarle e sono l’unico che può cantarle nel modo in cui vanno cantate».

Nel tour del 40° anniversario di carriera ha fatto ascoltare anche tre inediti: “Alibi”, “Because of you” e “Mad about you”. Quando uscirà il suo nuovo album?

«Quando sarà finito. Ma prima tornerò in tour per Festival: in Germania, in Scandinavia, in America. Realisticamente l’album uscirà alla fine dell’anno prossimo o comunque entro febbraio 2024».

Come dobbiamo immaginarla quando non è in giro per il mondo? Per rilassarsi cura il giardino come i veri gentlemen inglesi?

«Col giardinaggio è più brava mia moglie. Io aiuto in casa».

Prepara da mangiare?

«No, perché se cucino io, metto troppo pepe e aglio. In compenso sparecchio e carico la lavastoviglie. E sono bravo a stirare. Con le mie camicie sono esigentissimo, quindi faccio da solo».