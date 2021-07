I tormentoni estivi internazionali degli ultimi 10 anni

Ripercorriamo le hit degli artisti stranieri che hanno segnato l’ultimo decennio estivo Shakira nel video di "Waka waka" Giulia Ciavarelli







Li abbiamo amati, ballati e cantati a squarciagola: i tormentoni estivi sono entrati a far parte della nostra cultura musicale e ogni anno arrivano puntualmente nelle nostre playlist nel mese di giugno per tenerci compagnia durante i mesi più caldi dell'anno.

In radio, nei locali o in spiaggia: le hit dell'estate hanno il potere di rimanerti in testa ovunque tu sia, colpa di ritornelli orecchiabili e sonorità che fanno venir voglia di ballare o rilassarsi, dal pop al classico reggaeton e le influenze latine.

In questo viaggio tra le hit estive, dal 2010 a oggi, siamo partiti da "Waka Waka", colonna sonora dei mondiali in Sudafrica interpretata da Shakira, passando per "Blurred Lines" di Robin Thicke e Pharrel Williams fino ai successi record di brani come "Bailando" di Enrique Iglesias e "Despacito", hit di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Tra le star che sono riuscite a confezionare inni estivi di richiamo internazionale ci sono anche Dua Lipa, Camila Cabello e Alvaro Soler.

Quali sono i tormentoni più amati dell'ultimo decennio? Li abbiamo riascoltati per voi e raccolti in questa gallery, tutta da ballare!