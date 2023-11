Torna la Milano Music Week, curata da Francesca Michielin

Torna la Milano Music Week dal 20 al 26 novembre Antonella Silvestri







Dal 20 al 26 novembre, Milano si prepara a celebrare la Milano Music Week, una settimana intensa completamente dedicata alla musica e a tutto ciò che ruota attorno a questa forma d'arte.

L'edizione del 2023 della MMW avrà un quartier generale eccezionale presso la Torneria Tortona che fungerà da fulcro per il pubblico e gli esperti del settore. Questo spazio ospiterà un vivace coworking, panel, incontri con gli artisti, workshop, itinerari tematici, party, djset e spettacoli ogni giorno. Tra gli artisti coinvolti in questa edizione ritroviamo Manuel Agnelli, Ariete, Alfa, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Negga, Ele A, Thru Collected, Devendra Banhart, CCCP - Fedeli alla Linea, Yendry, Motta, Paola Iezzi, Guinevere, Nerissima Serpe, Giolì&Assia, Silent Bob. Da non perdere l’incontro con Lyor Cohen, globoal head of music YouTube e Amadeus che farà il punto sul prossimo Festival di Sanremo.

Durante la conferenza stampa che si è svolta il 6 novembre al Base di Milano, davanti a una folta platea di addetti ai lavori e curiosi, la direttrice artistica Nur Al Habash ha esposto in dettaglio il ricco programma. A lei si sono affiancati l'assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi e la curatrice speciale di questa edizione, Francesca Michielin oltre ai vari ospiti che sono gradualmente saliti sul palco.

«La Milano Music Week fa un grande salto di qualità. Abbiamo istituito un vero e proprio quartier generale con un'ampia disponibilità di vendita, coinvolgendo numerosi nuovi partner e sponsor che si sono uniti all'evento per la prima volta, oltre a una schiera di ospiti di grande prestigio. Ci riempie di orgoglio vedere organizzazioni musicali di fama internazionale che scelgono la settimana come luogo d'incontro per i loro membri, dimostrando come l'evento stia diventando sempre più attraente anche a livello internazionale» ha dichiarato in apertura della presentazione Nur Al Habash. Francesca Michielin ha condiviso il suo entusiasmo per aver assunto questo ruolo, mettendo in evidenza tutti gli aspetti che saranno affrontati durante gli incontri da lei presentati e curati e ha chiosato: «In quanto musicista e artista italiana, vorrei concentrare l'attenzione sulla figura delle donne nell'industria musicale, un ambito in cui purtroppo non godono ancora del riconoscimento che meritano. Intendo non solo promuovere il dialogo e la riflessione sulla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare spazio alla discussione sulle sfide che le donne affrontano in un mondo musicale che non sempre accoglierà adeguatamente la maternità, ad esempio. In questa edizione, porterò per la prima volta "Maschiacci" per affrontare temi legati alla musica e ai testi musicali, con l'obiettivo di esplorare la potenza del linguaggio e il peso delle parole». I biglietti sono disponibili online.

Il sito della Milano Music Week (www.milanomusicweek.it e www.yesmilano.it) contiene tutti gli eventi, sparsi per tutta la città di Milano nei vari giorni, e le informazioni su come prenotarsi o come acquistare i biglietti per tutti gli appuntamenti.

Il programma

20 novembre

12:15, Torneria Tortona – “Musica & intelligenza artificiale: cosa cambierà con il primo AI Act europeo?”. Panel presentato da FIMI. Con Brando Benifei, Simona Lavagnini, Antonella Marra, Guido Scorza. Modera Enzo Mazza.

14.15, Torneria Tortona – “Che differenza c’è tra diritto d’autore e diritti connessi?”. Panel presentato da Evolution. Con Nicola Migliardi, Valeriano Chiaravalle, Emanuela Teodora Russo. Modera Massimo Benini.

15:15, Torneria Tortona – “I nuovi scenari nella raccolta dei diritti connessi”. Panel presentato da Nuovo IMAIE.

16:15, Torneria Tortona – “Obiettivo 2024: attuare il nuovo codice dello spettacolo”. Panel presentato da Assomusica. Con Carlo Parodi, Irene Manzi, Renato Tortarolo. Modera Andrea Biondi.

17:15, Torneria Tortona – “Il 2024 della musica italiana: previsioni e aspettative”. Con Gianmarco Mazzi, Bruno Sconocchia, Carlo Parodi, Enzo Mazza, Andrea Micciché, Matteo Fedeli, Nur Al Habash. Modera Giampiero di Carlo.

18:15, Torneria Tortona – “MMW23 Opening Party: Angelina Mango in concerto”. Presentato da TicketOne.

21 novembre

12:15, Torneria Tortona – “Il calcolo dei diritti connessi”. Panel presentato da Nuovo IMAIE.

12:45, Museo del Novecento – “But the grass is always green: Devendra Banhart in conversation with Guinevere”.

14:15, Torneria Tortona – “The soundtrack of our lives: scrivere colonne sonore per cinema e serie tv”. Panel presentato da SIAE. Con Pivio, Yakamoto Kotzuga, Elisabetta Biganzoli, Ginevra Nervi.

15:15, Torneria Tortona – “I producer sono i nuovi compositori?”. Panel presentato da SIAE.

16:15, Torneria Tortona – “Musica dal vivo: come potenziare l’export del Made in Italy?”. Panel presentato da Assomusica. Con Carlo Parodi, Rita Zappador, On. Federico Mollicone, Maurizio Forte.

16:15, Torneria Tortona – “All About Vevo: a tu per tu con il più grande network di video musicali al mondo”. Panel presentato da VEVO. Con Chiara Bonarrigo.

17:15, Torneria Tortona – “YouTube per i songwriter”. Panel presentato da SIAE. Con Chiara Santoro e Jenna Rubenstein.

17:15, Torneria Tortona – “Guida pratica al mercato musicale cinese”. Panel presentato da Italia Music Export.

18:15, Torneria Tortona – “Passato, presente e futuro del live in Italia”. Panel presentato da Assoconcerti.

19:00, Teatro dei Filodrammatici – “Francesca Michielin presenta: Maschiacci a teatro”.

19:15, Torneria Tortona – “Yas Queen! L’eredità queer di Raffaella Carrà”. Con Paola Iezzi, Fabio Canino e Luca De Gennaro.

20:15, Torneria Tortona – “Ogni fine è un nuovo inizio: intervista a Motta”. Modera Michele Bisceglia.

22 novembre

10:15, Torneria Tortona – “Rispettiamo la creatività: laboratorio con le scuole di Milano”. Presentato da Nuovo IMAIE. Partecipano i ragazzi delle scuole del Comune di Milano.

12:15, Torneria Tortona – “Musica nei Film e nelle serie TV: come monetizzare i diritti connessi”. Panel presentato da SCF. Con Carlo Tinuper, Guido Dall’Oglio. Modera Davide Poliani.

14:15, Torneria Tortona – “Causa Rai-Vessicchio: cosa cambia per la musica in tv”. Panel presentato da Nuovo IMAIE.

15:15, Torneria Tortona – “Diritti e welfare per chi lavora nel mondo della musica: conoscere il presente per cambiare il futuro”. Panel presentato da La musica che gira, Studio Metis, Fondazione Centro Studi Doc.

16:00, Teatro Fontana – “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”. Con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur. Modera Giulia Cavaliere.

16:15, Torneria Tortona – “Music is future, future is music. A conversation with Lyor Cohen, Global Head of Music, Google and YouTube”. Panel presentato da FIMI. Con Lyor Cohen. Modera Marta Cagnola.

16:15, Torneria Tortona – “’Lezioni di Kayrós’ di Emmanuel Exitu: Universal Music incontra la comunità Kayrós di don Claudio Burgio”. Panel presentato da Universal Music. Con Daniele Demartini, don Claudio Burgio, Emmanuel Exitu. Modera Paola Gallo.

18:15, Torneria Tortona – “Spotify presenta Glow: ascolta le voci della comunità LGBTQIA+”. Panel presentato da Spotify. Bel Aztiria, Carla Armogida, Giolì & Assia, Asteria, Kaput, Yosef.

19:15, Torneria Tortona – “Emi Records Italy – Signing Culture” Panel presentato da EMI Records Italy / Universal Music Italia. Con Michele Nudo, Lorenzo Prestia, Camilla Grassi. Modera Roberto Penna.

19:00, Teatro dei Filodrammatici – “Ariete meets Venticinque: un podcast dal vivo a teatro”. Intervista presentata da Lifegate e Rockit. Con Dario Falcini, Giacomo De Poli, Marco Rip.

19:30, Torneria Tortona – “Spotify presenta: Giolì & Assia dj set”. Evento presentato da Spotify.

23 novembre

11:15, Torneria Tortona – “Rimettiamo gli artisti al centro: le etichette vogliono ripensare lo streaming”. Panel presentato da PMI. Con Francesca Trainini, Kees Van Weijen, Lorenzo Grignani.

12:15, Torneria Tortona – “Musica e Realtà Aumentata: nuovi formati ed esigenze di licenza”. Panel presentato da Emusa. Con Paolo Bigazzi, Francesco De Rugeris, Marco Pizzini. Modera Marcello Misitano.

14:15, Torneria Tortona – “How do people listen to music in? A look at the ‘Engaging with Music’ study by IFPI”. Panel presentato da FIMI. Con David Price, Jessica Keeley-Carter, Eleonora Rubini. Modera: Enzo Mazza.

15:15, Torneria Tortona – “Wish you were here: chi guadagna da un festival rock?”. Panel presentato da Assoconcerti.

15:15, Torneria Tortona – “Live Music Events & TikTok: promuovere gli eventi di musica live e ingaggiare la Gen Z”. Panel presentato da TicketOne, Cosmic | Short-Form AdTech Company. Con Eliana Salvi, Giorgio Aretino, Elena Malena.

18:15, Torneria Tortona – “Musica & Livestreaming: opportunità e sfida”. Panel presentato da Amazon Music. Con Roberto Piolo, Eleonora Bianchi, Paola Catò, Enrico Pugni, Max Labadini. Modera Filippo Ferrari.

18:15, Torneria Tortona – “Cosa rende una città una Music City?”. Panel presentato da Comune di Milano.

19:15, Torneria Tortona – “50 anni di hip hop: Neffa in conversazione con Ele A”. Intervista presentato da Believe, Sony Music, Milano Music Week. Modera Silvia Gianatti.

20:15, Torneria Tortona – “Record, successo, numeri: non staremo perdendo di vista la musica?”. Con Goedi (aka Diego Montinaro), Loelash, Cori Chinnici, Teo Filippo Cremonini.

24 novembre

14:15, Torneria Tortona – “Di chi è il Festival di Sanremo?”. Panel presentato da AFI.

15:15, Torneria Tortona – “Gli eventi live come risorsa per la valorizzazione dei territori”. Panel presentato da Assomusica. Con Carlo Parodi, Sen. Paolo Marcheschi, Giorgio Gori, Mattia Palazzi. Modera Paolo Giordano.

15:15, Torneria Tortona – “Radio, musica e nuovi pubblici”. Panel presentato da RTL 102.5. Con Federica Gentile, Luigi Santarelli, Cecilia Songini, Max Adinolfi.

16:15, Torneria Tortona – “State of the industry: le nuove prospettive della discografia in Italia”. Panel presentato da FIMI. Con Alessandro Massara, Pico Cibelli, Lino Prencipe, Dino Stewart, Luca Daher. Modera Francesco Prisco.

16:15, Torneria Tortona – “L’armonia delle sfere: tra note e numeri l’armonia matematica della musica”. Panel presentato da Assoconcerti.

17:15, Torneria Tortona – “Disparità di genere nella musica: Equaly presenta i dati della prima ricerca in Italia”. Panel curato da Francesca Michielin.

18:15, Torneria Tortona – “Il Sanremo che verrà: Amadeus racconta il prossimo Festival”. Panel presentato da FIMI. Con Amadeus, Federica Lentini, Mario Limongelli, Enzo Mazza. Modera Marta Cagnola.

19:15, Torneria Tortona – “La library music tra sperimentazione, collezionismo e sample”. Panel presentato da Cam Sugar.

20:15, Torneria Tortona – “Paolo Conte: il maestro è nell’anima”. Panel presentato da Sugar.

25 novembre

11:15, Torneria Tortona – “Estetica del digitale. Scambi di espressività nelle installazioni audiovisive”. Panel presentato da SAE Institute. Con Riccardo Giovinetto, Sergio Basso e Emiliano Alborghetti.

12:15, Torneria Tortona – “Education e Music Business: percorsi e prospettive nell’Alma Mater Studiorum”. Panel presentato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Con Anna Scalfaro, Francesco Tenti.

14:15, Torneria Tortona – “Le nuove figure della discografia: cosa serve per lavorare in una label?”. Panel presentato da PMI. Con Claudio Ferrante, Pico Cibelli. Modera Andrea Biondi.

16:15, Torneria Tortona – “Becoming the next big thing: come Yendry ha scalato le classifiche internazionali”.

16:15, Torneria Tortona – “Intervista ad Alfa”.

17:15, Torneria Tortona – “Se i fan diventano musicisti: come l’intelligenza artificiale cambierà la musica per sempre”. Con Andrea Girolami, Priscilla De Pace, Thru Collected.

17:15, Torneria Tortona – “Che ve lo diciamo a fa’: il momento di Angelina Mango”. Intervista presentata da Rockit e Milano Music Week.

18:15, Torneria Tortona – “Dal vangelo secondo Manuel Agnelli”. Intervista presentata da Rockit e Milano Music Week.

18:15, Torneria Tortona – “Nuovi scenari, nuove attitudini: nasce M.A.S.T.” Panel presentato da M.A.S.T. powered by Believe. Con Paolo Colavolpe, Marco Gallorini, Giulia Lizzoli. Modera Damir Ivic.

19:15, Torneria Tortona – “M.A.S.T. presenta: Sick Budd & Silent Bob live showcase”. Evento presentato da M.A.S.T. powered by Believe.

21.00, Arca – “Suono di sabato all’Arca”. Di e con Francesca Michielin.

26 novembre