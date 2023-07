Travis Scott, il rapper che ha stregato Milano

Ottantamila fan in delirio, sotto la pioggia, a Milano, per vedere Travis Scott. Solo Harry Styles, quest’estate, con i suoi 103 mila adoratori, ha fatto di meglio. Dopo avere “bruciato” la prevendita in meno di un’ora, ormai un anno fa, il rapper di Houston il 30 giugno al festival I-Days si è guadagnato un posticino nella classifica dei concerti più visti di sempre nel nostro Paese. Ma chi è questo Travis Scott, capace di infiammare i fan italiani al pari di un Vasco Rossi o di un Ligabue?

Jacques Bermon Webster II, così si chiama all’anagrafe, è uno dei big del complicato universo “urban” americano. Normalmente è associato alla trap (variante del rap di successo planetario), ma definirlo musicalmente è arduo, dal momento che lui stesso dice di non sentirsi un artista hip hop. Ispirato da Kanye West e, soprattutto, da Kid Cudi (suo mentore e partner nel progetto parallelo The Scotts), ha tre album solisti all’attivo, tra cui “Birds in the trap sing McKnight” (2016), che è stato Disco di platino anche in Italia, e “Astroworld” (2018), che ha esordito al primo posto della classifica Fimi e conquistato il doppio Disco di platino nel nostro Paese. Un suo concerto, trasmesso all’interno del videogame live “Fortnite”, nel 2020 ha visto 12 milioni di giocatori collegati e in questi anni sono state numerose anche le collaborazioni con altri artisti, da Drake a Quavo, a Rosalía. Negli anni ha ottenuto quattro primi posti nella classifica Hot 100 di Billboard.

Come produttore, Travis collabora con artisti come Madonna, Big Sean, Rihanna e i Migos. Ha ottenuto otto nomination ai Grammy Award e vinto un Latin Grammy per “TKN” (con Rosalía). Firma scarpe da ginnastica per la Nike ed è testimonial di McDonald’s, che gli ha pure intitolato un panino. Ora l’attesa è tutta per il nuovo album top secret “Utopia”, che viene presentato il 28 luglio con un concerto alle Piramidi di Giza, in Egitto, e trasmesso in streaming. Venne annunciato nel 2020, poi continuamente rinviato, ma il momento sembra finalmente arrivato. Secondo il produttore Mike Dean, l’album avrà un suono rock psichedelico. Intanto Scott ha firmato un accordo con una società cinematografica per un adattamento cinematografico di “Utopia”. Ma la trap non doveva essere solo una moda passeggera?