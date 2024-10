“Trittaralla” è la canzone-scioglilingua di Carlo Amleto

Uno dei comici-rivelazione degli ultimi anni in radio e tv ha lanciato un singolo irresistibile Carlo Amleto Francesco Chignola







Che cosa significa "Trittaralla"? Intanto spieghiamo che è il nuovo singolo di Carlo Amleto, uno dei comici-rivelazione degli ultimi anni: è un membro del collettivo "Contenuti Zero", lo abbiamo visto in tv a "LOL Talent Show" su Prime Video e più di recente ospite a "Che tempo che fa - Il tavolo" con Fabio Fazio sul Nove, mentre su Rai Radio2 conduce "Il gelo è sempre più blu" ogni domenica al fianco di Giulia Vecchio e fa anche parte della squadra di Luca Barbarossa in "Radio2 Social Club".

«Avevo scritto un post molti anni fa su Facebook in cui spiegavo cosa fosse questo termine da me inventato, avevo 15 anni e facevo il liceo» spiega Carlo sui social. «Spulciando sul mio profilo l'ho ritrovato e l'ho messo in musica. È nata questa canzone che mi dà molta gioia». Il video è diretto da Matteo Maggi con le coreografie di Matteo Capizzi.