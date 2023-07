Tutti i “Battiti” dell’estate

La grande musica live su Italia 1. Conducono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con Mariasole Pollio Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio Credit: © Tommy Napolitano Giusy Cascio







A Bari è andata benissimo: il nostro giornale ha organizzato tanti incontri con i protagonisti di questa edizione di “Battiti Live”, trovate foto e video anche sul nostro profilo Instagram (@tvsorrisi). Ora la collaborazione di Sorrisi con “Battiti” prosegue con un’altra tappa “caldissima”: dal 7 al 9 luglio a Gallipoli (LE), nel cuore del Salento. Come dice il proverbio pugliese, ci saranno “lu sule, lu mare, lu jentu” (il sole, il mare, il vento) tipici di questa terra meravigliosa, ma anche tutta l’energia della nostra redazione. Passate a “Battiti Square” in piazza Aldo Moro. Avremo tantissimi ospiti, tra cui Annalisa, Achille Lauro, Mr Rain e la scrittrice Kira Shell. Con noi ci saranno gli amici di Webboh, che raccontano il mondo dei giovani della Generazione Z. Seguiteci, il programma si arricchisce giorno per giorno. Vi aspettiamo!

Elisabetta Gregoraci: «Sono romanticona, amo il pop italiano»

di Aldo Vitali

«Mi avevano portato in un altro posto, quindi io aspettavo voi mentre voi aspettavate me. Poi ho capito e mi sono precipitata: mica potevo fare aspettare te, direttore» esordisce Elisabetta, in leggero ritardo per la nostra intervista. Ma io la rassicuro: «Tranquilla, Eli, facciamo tendenza: sai che anche un tema della Maturità era sul piacere dell’attesa?».

Sei in Puglia a “Battiti Live” per il settimo anno. Non senti la crisi, come succede per i matrimoni?

«No, ho ancora le farfalle nello stomaco. Anche perché in scena tutto può cambiare, e quello che ti eri preparata magari non serve più. E stare in pista dalle 10 di mattina alle 4 di notte non è facile... ma è bellissimo».

Infatti il metodo è non prepararsi mai. Senti, ti chiedo subito una cosa importante: come sta la nonna?

«Sono stata a trovare nonno e nonna un paio di settimane fa in Calabria. Nonno sta bene e di nonna Elisabetta, che dire?, ad agosto compirà 102 anni, se Dio vuole. Abbiamo fatto una foto su Instagram insieme, ma era delusa perché pensava di essere in tv. Poi mi ha chiesto di regalarle uno smartphone nuovo, anche se ce l’ha già».

Magari vuole andare su TikTok.

«Potrebbe essere un’idea (ride)».

Che genere preferisci? Me lo puoi dire o in mezzo a tanti cantanti è meglio non sbilanciarsi?

«Sono una romanticona, amo la musica italiana e spesso pesco nel passato. Mio figlio invece ascolta soprattutto rap e trap. Anche se quando era nel pancione gli facevo sentire Mozart, perché la musica classica rasserena i bambini».

Allora Nathan ascolta rap e trap per reazione.

«Può darsi. Però Mozart ascoltato nel pancione ha funzionato: è un tipo calmo».

Canti volentieri?

«Solo Alan Palmieri riesce a farmi cantare in pubblico, ogni anno facciamo un pezzo insieme, stavolta è “Uragano”».

Come l’uragano di folla che ti segue con affetto vero.

«I miei fan sono unici, mi danno una grande energia. Sanno tutto di me e io so tutto di loro: quando tornano a casa di notte sto in pensiero e li chiamo...».

Ti alleni per quando Nathan inizierà a uscire con le ragazzine?

«Forse una fidanzatina c’è già. Ogni tanto sbircio il suo telefono e trovo qualche messaggio, qualche bacio...».

Sai la sua password?

«No, le cambia in continuazione».

Quindi sei una specie di hacker. Bene. E se tuo figlio volesse entrare nel mondo dello spettacolo?

«Lo lascerei libero. Ma lo vedo più lanciato come dj. Magari seguirà le orme del papà (Flavio Briatore, ndr)».

E pilota di Formula 1?

«Per fortuna è troppo alto per fare il pilota. Meglio così, perché io sto in ansia anche quando va sullo skateboard».

I tuoi fan qui a Bari ti portano dei dolci.

«Perché sono golosa».

E cucinare ti piace?

«Quella brava è mia sorella, io me la cavo bene con la carbonara e il tiramisù. Preparo a tutti sempre quei piatti».

Io i tuoi cavalli di battaglia non li ho mai provati, quindi con me faresti un figurone.

«Allora ti aspetto a cena, Aldo».

Invito accettato! Vacanze invece?

«Andrò a Forte dei Marmi con Nathan. Poi Sardegna o Sicilia, non so».

In Sicilia magari ci incontriamo.

«Tu vai a luglio, io no. In quel periodo sono ancora impegnata con “Battiti”».

Fa niente Eli, l’importante è che non ti dimentichi che mi hai invitato a cena...

Alan Palmieri: «Mi piace avere tutto sotto controllo»

di Aldo Vitali

«Aldo, posso tenere gli occhiali da sole?» mi chiede Alan Palmieri. Le lenti sono anche da vista e io, da direttore (di giornale, a Sorrisi) a direttore (artistico, di “Battiti Live”), gli do il via libera: «Certo! Fa caldo, siamo a Bari, al mare. Possiamo permetterci un’aria vacanziera».

Alan, ti ho visto fare un giro di perlustrazione già al mattino presto. Perché se c’è un problema tutti chiedono a te una soluzione?

«Tendo a tenere tutto sotto controllo ed entro nelle dinamiche produttive. Più che il direttore, sono il “braccio operativo artistico”. La mia squadra di autori mi rimprovera, perché dovrei concentrarmi sulla conduzione. Ed è un lavoro che cerco di fare su me stesso: imparare a delegare, a lasciar andare».

Sei così anche nella vita privata?

«No, in famiglia è il contrario. Il controllo lo lascio a mia moglie Caterina: è lei che, per esempio, pianifica le vacanze. Io ogni tanto cucino e basta. A casa sono disorganizzato: sfogo tutto sul lato lavorativo, fin dai primi tempi alla radio in cui facevo il regista e dovevo dare i tempi agli speaker».

Tra l’altro il tuo primo impatto con la radio è stato avventuroso. Raccontaci.

«Avevo 9 anni e mi trovavo a Caprarica, vicino a Lecce. Tornavo da scuola quando un signore del paese mi ferma per strada e dice che la radio aveva lanciato un appello: cercavano un bimbo di nome Ivan».

Ivan, Alan. Nomi “esotici”.

«Infatti, ho provato a dirgli che non ero io, ma poi mi sono lasciato convincere a portarmi all’emittente. Un colpo di fulmine: mi sono innamorato delle luci, dei microfoni, dei dischi».

I tuoi figli oggi cosa pensano quando ti vedono sul palco davanti a milioni di telespettatori?

«Alessandro, il piccolino di 9 anni, è un po’ diffidente. Con la visibilità e la privacy ha un rapporto particolare. Invece Martina, che ha 18 anni, si identifica. Si mette nei miei panni e mi dice: “Che ansia, papà!”».

Dopo “Battiti” andrai in vacanza?

«Sì, i miei figli vorrebbero fare una crociera. Giusto il tempo di fare il punto su questa edizione e impostare la prossima, e poi partiamo».

Mariasole Pollio: «Sul palco mi sento un po’ psicologa»

«Un minuto prima di salire sul palco ho una botta di adrenalina e mi dico: “Chi me l’ha fatto fare?”» confida Mariasole Pollio.

Chi te l’ha fatto fare?

«La passione per questo mestiere».

Tua mamma, la signora Rossella, ci ha raccontato che da piccola, guardando un film in tv con Sophia Loren hai esclamato: «Io voglio diventare come lei».

«Una a caso, la più grande (ride). A 4 anni guardavo film e cartoni (il mio preferito era “Lilli e il Vagabondo”) venti volte di fila e imparavo le battute a memoria».

Hai un rito tuo per le dirette tv?

«Sono credente, faccio il segno della croce. Che Dio me la mandi buona».

Noto che anche dietro le orecchie hai tatuati i segni della tua fede.

«A sinistra la parola “Jesus”, Gesù in inglese. A destra una croce, appunto».

Perché ti vesti spesso di verde?

«È il mio preferito: il colore della speranza, mi rappresenta».

Che cos’è la musica per te?

Una fonte di ispirazione. Sul set di “Don Matteo”, per preparare il ruolo di Sofia ascoltavo “Titanium” di David Guetta».

A 19 anni hai un milione e mezzo di follower su Instagram, sei lanciata come attrice e conduttrice, ma un pensierino all’università?

«Vorrei iscrivermi a Psicologia, perché sono introspettiva e credo nell’equilibrio tra corpo e mente. Sul palco, poi, devo essere empatica e un po’ psicologa con gli artisti, no?».

Dove andrai in vacanza?

«Al mare! Di spiaggia o di scoglio, è sempre splendido».