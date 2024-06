Ultimo: nel cuore la musica, la fidanzata e Roma

Ritratto del cantautore che, dopo aver pubblicato il nuovo album "Altrove", si prepara al quarto tour negli stadi Alessandro Alicandri







Era il 15 dicembre del 2017 e Ultimo cantava tra i 16 finalisti di “Sarà Sanremo” una canzone di enorme impatto emotivo, “Il ballo delle incertezze”. Non lo poteva sapere, ma quel brano gli avrebbe cambiato la vita. Arrivato nella rosa dei sei finalisti tra le Nuove proposte (in cui ha poi vinto) e in attesa del Festival allora condotto da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, fa il suo primo concerto in un piccolo locale di Milano scelto con l’idea di presentare senza grandi aspettative il suo album d’esordio “Pianeti”. «Perché dovrebbero venire 500 persone? Me lo chiedevo in modo genuino» ha raccontato. «Mi ricordo che stavo a casa in cucina con mia madre e con i miei fratelli e dicevo: “Se tu porti tre persone e quelle portano due persone, magari 150-170 se lavoriamo bene ce le portiamo a casa. C’è da riempire per altre 300”». Infatti...Niccolò riempirà 33 stadi dal Piemonte alla Sicilia nel corso di sole quattro estati. Come può essere successo?

Il suo stile unico

Con Ultimo le cose che nascono con semplicità, parola a lui molto cara, succedono e basta. Il suo modo di fare romantico e viscerale è una freccia diretta al cuore del pubblico che vede in lui un compagno di strada, un amico. Il suo approccio alla vita (che è diventato il suo approccio alla musica, introspettivo ma comprensibile dal grande pubblico) torna anche nel suo ultimo album “Altrove”, otto canzoni nelle quali si racconta con la riconoscibile scrittura di sempre ma con sonorità più colorate. «Anche se di canzoni cosiddette “up” ne ho scritte già, qui sono andato “altrove” anche nella ricerca musicale, verso una direzione per così dire più “allegra”» ha dichiarato. «È un escamotage per continuare a essere me stesso, ma con un’altra melodia».

L’amore: Jacqueline Luna

Esempio di questa sua piccola rivoluzione è il brano “Altrove”, che dà il nome al disco. Nel videoclip del singolo c’è Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua ragazza da oltre tre anni, brillante e dal sorriso disarmante. «Niccolò è entrato nella mia vita come un regalo di Natale proprio il giorno di Natale» ha raccontato lei nel documentario su Prime Video dedicato all’artista. «Dopo avermi scritto su Instagram un messaggio, nel gennaio del 2021 si è presentato da me con uno zainetto con dentro quattro birre e mi ha detto: “Dai, andiamo”. Così con i miei due cani ci siamo fatti una passeggiata per Trastevere parlando, parlando, parlando tra sconosciuti, perché non ci conoscevamo affatto. Ma sai, quando scatta qualcosa...». La prima canzone che le ha dedicato è la bellissima “Quel filo che ci unisce”, e adesso anche “Altrove”. Nel video si vedono in alcune scene di quotidianità, mentre ripercorrono alcuni momenti della loro storia. Andateli a vedere: sono uno spettacolo.

Origini campane

L’estate di Niccolò brillerà anche per “L’ultima poesia”, il brano nato in collaborazione con Geolier nel quale Ultimo scrive e canta in dialetto napoletano. Molti non lo sanno, ma la famiglia dalla parte della mamma è di origini campane, precisamente di Avellino: un legame indissolubile per via del rapporto che Niccolò aveva con nonno Raffaele (di cui porta un anello al dito).

Il legame con la capitale

I successi, gli stadi, i numeri da capogiro non allentano il legame di Ultimo con la famiglia e con le radici della sua terra natale, Roma (musicalmente è un grande fan di Antonello Venditti). Un rapporto così forte da dedicare i suoi pensieri proprio ai ragazzi del suo quartiere: Ultimo ha dato nuova vita al giardinetto vicino alla casa dov’è cresciuto, nel quartiere di San Basilio, a nord-est della Capitale. Se cercate sul navigatore di Google “Parchetto di Ultimo” a Roma lo troverete all’istante: in passato era poco più di un parcheggio di fronte a un’area agricola e boschiva, oggi è diventato un luogo di ritrovo dei fan che da tutta Italia vengono a lasciare regali e messaggi. «È un’idea simbolica quella di donare delle panchine» ha raccontato Niccolò «sono posizionate qui perché questo è stato ed è il posto più importante per me. Sotto un albero qui ho scritto: “Il bambino che contava le stelle”, e in questo parchetto ci passavo innumerevoli giorni e notti da solo e con i miei amici del cuore cercando di... farcela».

Il suo augurio è che le persone, che sempre meno spesso parlano tra di loro faccia a faccia, possano costruire in un luogo di aggregazione così semplice rapporti umani di qualità e un futuro in cui credere. Con la speranza che un giorno trovino così il loro “altrove”.