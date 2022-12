Un periodo molto speciale per la famiglia Bocelli

Andrea, Matteo e Virginia con il loro disco stanno conquistando il mondo. E hanno persino incontrato... i Simpson! Redazione Sorrisi







Quest’anno la magia di Natale è iniziata a casa di Andrea Bocelli. Il tenore, uno degli artisti italiani più amati e famosi al mondo, ha voluto coinvolgere i figli Matteo e Virginia in un progetto davvero unico: un album di Natale, “A family Christmas” (che ora trovate anche in edicola con Sorrisi a un prezzo speciale).

Il disco sta avendo uno strepitoso successo anche fuori dai nostri confini: negli Usa e in Canada ha toccato il primo posto su iTunes, raggiungendo anche la vetta della classifica Billboard Classical. I Bocelli continueranno a festeggiare sul piccolo schermo: il 15 dicembre incontreranno... i Simpson in un corto animato inedito disponibile su Disney+. E il 23 alle 20.15 su Sky Uno (e Now) andrà in onda un incantevole speciale musicale ambientato in alcuni splendidi luoghi del nostro Paese, dal Monte Bianco alle Grotte di Frasassi.